Finaliza el proceso de dorado del paso del Santísimo Cristo de la Sangre de San Benito

La hermandad de San Benito ha culminado de manera satisfactoria el proyecto de dorado del paso del Santísimo Cristo de la Sangre, toda una obra de arte procesional, debida al diseño y a la ejecución de Antonio Martín Fernández, y ejecutado entre 1967 y 1969. El proyecto, iniciado el 7 de junio de 2022 con la firma del contrato con el dorador Paco Pardo Jiménez, se desarrolló en tres fases: candelabros y frontal de la canastilla, resto de la canastilla, y respiraderos.

Durante la Semana Santa de 2023 se presentó la primera fase, incluyendo el frontal del canasto y los seis candelabros, junto con una nueva parihuela de madera realizada por el taller de Enrique Gonzálvez. En 2024 se estrenó el dorado de las canastillas laterales y trasera. Este mismo lunes el paso ya se encuentra completamente terminado y puede contemplarse en la Casa de Hermandad. "Con ello, se cumple el proyecto que llevaba en su programa la Junta Anterior, demostrando el compromiso con la continuidad y el respeto por los objetivos trazados. Agradecemos profundamente a todos los que han contribuido a hacer realidad esta obra de arte que enriquece nuestro patrimonio", anota la corporación, y supone así el culmen del programa patrimonial del anterior mandato de José González Quirós, reelegido recientemente como hermano mayor.

Las andas procesionales del Cristo de la Sangre son de estilo barroco, iluminado por seis airosos candelabros de guardabrisas, siendo la ebanistería obra de Francisco Bailac. La canastilla se adorna con cuatro cartelas con las distintas piezas del escudo de la Hermandad, de Martín, y otras cuatro con escenas de la vida de Cristo, de Buiza. Además, en sus entrantes se sitúan las esculturas de los cuatro Evangelistas, mientras que en los respiraderos figuran doce miniaturas de santos sevillanos y benedictinos. Sobre el frontal del paso aparece un ángel custodio que representa el triunfo de la Eucaristía, que porta una Custodia de plata del taller de Villarreal (1972). Todas las figuras, junto a los treinta y seis ángeles querubines que revolotean por el conjunto, son obra de Francisco Buiza (1969).