'Fons Pietatis', una obra de cabecera para conocer la piedad popular en Sevilla

Un libro de cabecera y de constante consulta. Así ha definido este jueves el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el catálogo Fons Pietatis, que recopila la exposición que con ese título acogió la Catedral hispalense como principal actividad cultural del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que tuvo lugar en el templo metropolitano en diciembre de 2024.

La obra ha sido coordinada por los especialistas José Roda Peña y Antonio Joaquín de los Santos. La publicación de esta recopilación ha corrido a cargo del Cabildo Catedral y su edición, de Páginas del Sur. En total, son casi 300 páginas divididas en dos volúmenes, incluidos en una caja ilustrada con el cartel que pintó el taller Daroal para anunciar tan magna epxosición, que reunió un centenar de piezas.

De cada una de ellas se hace una minuciosa descripción en este compendio, estructurado en 15 apartados, que abordan un aspecto distinto de la piedad popular. Cada una de estas áreas cuentan con textos de profesionales en Historia del Arte, Teología y otras especialidades.

Las devociones antiguas

Entre los primeros bloques se encuentran los dedicados a las principales devociones del templo metropolitano, como la Virgen de los Reyes, de la Antigua o “el fenómeno concepcionista”, que aborda Amparo Rodríguez Babío. Otro apartado trata la veneración a las reliquias de los santos, sin olvidar el fervor que antaño profesó la ciudad al Cristo de San Agustín, como protector de la misma en épocas de diversas calamidades.

Ramón de la Campa Carmona hace un riguroso estudio del culto y la liturgia en la Catedral, mientras que Javier Sánchez de los Reyes detalla con total minuciosidad el paso de palio de la Virgen del Socorro, donde estuvo expuesta al culto la titular de la Hermandad del Amor el tiempo que duró la exposición. También hay otro apartado dedicado a la solemnidad del Corpus Christi.

"Un tesoro de la Iglesia"

Durante su intervención en la presentación, monseñor José Ángel Saiz ha advertido que “la piedad popular es un tesoro en la vida de la Iglesia, que debemos cuidar”. En este punto, ha insistido en que dicho fenómeno logra que la secularización en Andalucía se encuentre menos avanzada que en otros territorios de España.

En su opinión, “la Catedral se nos revela, como expresa el título de la exposición de la que este catálogo es consecuencia, como fuente de piedad que sigue manando un abundante caudal de fe”. Dicho catálogo se puede descargar en el enlace habilitado para ello.