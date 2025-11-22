Las fotos de la salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús de las Penas

La corporación de San Vicente celebró este sábado, 22 de noviembre, la procesión triunfal extraordinaria con la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, en torno a cuya efigie se originó esta cofradía. Tras varios meses de actividades y cultos, la imagen recorrió en su paso procesional las calles del centro de la ciudad desde la iglesia del Buen Suceso, donde ha presidido triduo extraordinario en estos días, y adonde fue trasladada debido a la vinculación con la Orden Carmelita, custodia de aquel primitivo convento de la Casa Grande del Carmen en cuyo claustro recibía culto la talla.
