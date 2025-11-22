La corporación de San Vicente celebra este sábado, 22 de noviembre, procesión triunfal extraordinaria con la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, en torno a cuya efigie se originó esta cofradía. Tras varios meses de actividades y cultos, la imagen recorrerá en su paso procesional las calles del centro de la ciudad desde la iglesia del Buen Suceso, donde ha presidido triduo extraordinario en estos días, y adonde fue trasladada debido a la vinculación con la Orden Carmelita, custodia de aquel primitivo convento de la Casa Grande del Carmen en cuyo claustro recibía culto la talla.

La procesión, compuesta por decenas de parejas de hermanos con cirio, saldrá desde este templo carmelita a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente itinerario: Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferrer, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García-Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Jesús del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera Cruz, Cardenal Cisneros y entrada sobre las 22:30.