Horarios, itinerarios y todos los detalles de la salida extraordinaria de Las Penas de San Vicente

La hermandad de Las Penas de San Vicente ultima todos los preparativos de cara a culminar uno de los acontecimientos más esperados de su historia reciente: la conmemoración del 150 aniversario fundacional. La corporación celebra este sábado, 22 de noviembre, procesión triunfal extraordinaria con la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, en torno a cuya efigie se originó esta cofradía. Tras varios meses de actividades y cultos, la imagen recorrerá en su paso procesional las calles del centro de la ciudad desde la iglesia del Buen Suceso, donde ha presidido triduo extraordinario en estos días, y adonde fue trasladada debido a la vinculación con la Orden Carmelita, custodia de aquel primitivo convento de la Casa Grande del Carmen en cuyo claustro recibía culto la talla.

La procesión, compuesta por decenas de parejas de hermanos con cirio, saldrá desde este templo carmelita a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente itinerario: Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferrer, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García-Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Jesús del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera Cruz, Cardenal Cisneros y entrada sobre las 22:30. Como novedad, la imagen estará acompañada musicalmente por la Banda de Música del Maestro Tejera, que cada Lunes Santo acompaña al paso de palio de la Virgen de los Dolores, y que interpretará para la ocasión un repertorio escogido y clásico.

Durante el transcurso de la procesión, la corporación visitará enclaves de especial interés, como la parroquia de San Isidoro (donde estuvo varios años en la década de los noventa por obras en su sede canónica), la capilla de Los Panaderos o la Basílica de Jesús del Gran Poder, a cuyo interior accederá como ya ocurrió en los fastos del centenario fundacional, hace ahora ya medio siglo, por lo que se repetirá una estampa memorable.

El aforamiento de Cuna

Esgrimiendo motivos de seguridad, el CECOP, a última hora, ha obligado a acotar y aforar una serie de tramos de la procesión, decisión motivada especialmente por las obras del tranvibús, anunciadas desde hacía varias semanas. En consecuencia, solo podrán transitar por dichos espacios los hermanos que formen parte del cortejo con papeleta de sitio y las personas acreditadas que colaboran con la Hermandad. El resto de los hermanos, fieles, devotos y público en general, deberán abandonar la procesión antes de acceder a estas zonas. Los tramos acotados son los siguientes:

A. Zona de recorrido afectada por obras del "tranvibús". Desde calle Cuna (esquina Goyeneta) hasta Plaza de San Andrés. Aquí solo podrán acceder los hermanos participantes en el cortejo y el personal colaborador de la hermandad.

B. Zona acotada adicional. Desde Campana hasta calle Laraña, a la altura de la Facultad de Bellas Artes. Aquí no podrá acceder ninguna persona.

En los accesos a la zona aforada se ubicarán celadores de seguridad de la Diputación Mayor de Gobierno, encargados de permitir el acceso únicamente a los hermanos que integran el cortejo, así como a las personas acreditadas que colaboran con la Hermandad; impedir el paso al público en general a las zonas acotadas y velar por la correcta aplicación de las medidas necesarias para preservar la seguridad del tránsito del cortejo.