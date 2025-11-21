Las obras del tranvibús obligan a aforar la calle Cuna y otros tramos para la procesión extraordinaria de Las Penas de San Vicente

Una disposición de última hora que deberá ser valorada y atendida por los cofrades. Las obras del tranvibús han obligado a aforar diversos tramos del itinerario de la procesión extraordinaria de la hermandad de Las Penas, prevista para este próximo sábado 22 de noviembre. Así ha sido acordado tras las reuniones mantenidas con el CECOP, quien por razones estrictas de seguridad ha señalado esta determinación.

En consecuencia, solo podrán transitar por dichos espacios los hermanos que formen parte del cortejo con papeleta de sitio y las personas acreditadas que colaboran con la Hermandad. El resto de los hermanos, fieles, devotos y público en general, deberán abandonar la procesión antes de acceder a estas zonas. Por razones de seguridad, quedan acotados y reservados exclusivamente al cortejo y a las personas acreditadas los siguientes tramos:

A. Zona de recorrido afectada por obras del "tranvibús". Desde calle Cuna (esquina Goyeneta) hasta Plaza de San Andrés. Aquí solo podrán acceder los hermanos participantes en el cortejo y el personal colaborador de la hermandad.

B. Zona acotada adicional. Desde Campana hasta calle Laraña, a la altura de la Facultad de Bellas Artes. Aquí no podrá acceder ninguna persona.

En los accesos a la zona aforada se ubicarán celadores de seguridad de la Diputación Mayor de Gobierno, encargados de permitir el acceso únicamente a los hermanos que integran el cortejo, así como a las personas acreditadas que colaboran con la Hermandad; impedir el paso al público en general a las zonas acotadas y velar por la correcta aplicación de las medidas necesarias para preservar la seguridad del tránsito del cortejo.

Plano informativo acerca de vías de evacuación

La hermandad ruega a todos los hermanos que no formen parte del cortejo, así como a los fieles y devotos, y al público en general, abandonar la procesión por calle Cuna, a la altura de la calle Cerrajería, o Rivero, antes de llegar a la zona acotada. Una vez evacuada la zona, podrán volver a incorporarse a la procesión a partir de la Plaza de San Andrés. El itinerario continúan trazado tal y como se anunció: Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferrer, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García-Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Jesús del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera Cruz, Cardenal Cisneros y entrada sobre las 22:30.