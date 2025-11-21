Zoido y el ministro de Exteriores de Pakistán se reúnen para tratar la polémica del arte sacro

El ministro de Exteriores y viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, ha recibido al eurodiputado Juan Ignacio Zoido en la Embajada de Pakistán ante la Unión Europea. Esta cita sucede a las reuniones del pasado mes de septiembre con Rahim Hayat Qureshi, titular de la embajada, en el marco de la exposición de arte sacro celebrada en el Parlamento Europeo. La cita, caracterizada por “la cordialidad y el tono amistoso entre ambas partes” según el propio Zoido, ha tenido como tema protagonista los presuntos casos de falsificaciones y competencia desleal que los talleres de artesanos sacros de Sevilla sufren desde Pakistán. Un asunto que, como ya asegurara en el Parlamento Europeo el embajador pakistaní, se investiga desde el país asiático.

Fotografía de la reunión entre ambas instituciones

Al inicio de la misma reunión, el exalcalde de Sevilla le ha entregado al titular pakistaní de Exteriores un informe detallado sobre la problemática que sufren los artesanos de la ciudad. El documento, además de datos sobre el impacto económico y laboral directo del sector en la capital y la provincia, ofrece información en detalle sobre el papel fundamental que juega el arte sacro sevillano en la Semana Santa de Sevilla, en el turismo cofrade y en la cultura local.

Al término del encuentro, Zoido insistió a los representantes institucionales de Pakistán en su invitación para visitar los talleres de arte sacro en una próxima visita a Sevilla. Según el exalcalde, la respuesta del embajador fue “muy positiva y con la predisposición de visitarnos pronto”.