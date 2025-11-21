Santiponce acoge la XV edición de su 'Belén Nazareno': fechas, horarios y entradas

La Asociación “Juventud Nazarena” junto con la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario Coronada y la Divina Pastora, organizan por décimo quinto año consecutivo el belén viviente 'Belén Nazareno', cuyas escenas se desarrollarán en el “Cerro de San Antonio” de la vecina localidad de Santiponce, durante los próximos días 20 y 21 de diciembre, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y de todos los vecinos y vecinas de la localidad. A sólo unos minutos de la capital hispalense, el “Belén Nazareno” es uno de los grandes atractivos de la Navidad en el Aljarafe sevillano, circunstancia que acreditan los miles de visitantes que recibe cada año, habiendo recibido el reconocimiento de la Asociación de Belenistas de Sevilla por su trabajada y meritoria puesta en escena.

En él, sus visitantes, mayores y pequeños, pueden vivir una experiencia inmersiva, conmovedora e inolvidable, descubrir muchos oficios, modo de vida de la época y disfrutar de un nacimiento vivo, en el que los participantes interactúan con el visitante. Cuenta con más de doscientos cincuenta figurantes, palacios, puentes, ríos y cascadas, todo recreado con un gran realismo. A ello se une una gran variedad de animales domésticos, de granja y de los que habitualmente se utilizaban para las labores agrícolas, utensilios, herramientas de antaño y artículos domésticos o herramientas agrícolas.

Cartel de una nueva edición de este Belén Viviente

Con más de una treintena de escenas, cuenta con la particularidad de acoger una de ellas con la “Luz de la Paz de Belén”, una iniciativa de Scouts y Guías de Austria, encendida cada año por un niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén, desde donde es trasladada y distribuida a diferentes países de Europa y otros continentes con la colaboración de Scouts de diferentes países.

Con una esmerada puesta en escena, que se renueva cada año, apoyada en su magnífica recreación, iluminación y sonido, situado en el cerro que domina el Teatro Romano de Itálica, trasladará a los visitantes en un viaje al pasado adentrándose en las estrechas y sinuosas callejuelas de una efímera ciudad de Belén o en los campos de Judea, a través de un recorrido ambientado en la época, en el que se recrean y protagonizan las escenas más tradicionales que rodearon el nacimiento del Señor. Sin lugar a dudas una experiencia única e inolvidable. El cartel anunciador de la presente edición ha sido editado con la colaboración de la Diputación de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce y corresponde a una instantánea, obra del fotógrafo Pedro F. Valera Gómez, tomada en la escena del Nacimiento.

Días, horarios y entradas

El belén abrirá sus puertas entre las 18:00 y las 21:00 y, para su visita, pueden adquirirse las localidades con anterioridad en la Casa de Hermandad, sita en C/ Las Musas, 29 (Santiponce), entre los días 11 y 19 de diciembre, ambos inclusive, en horario de 18:30 a 21:00, así como el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 12:00 y las 14:30 de la mañana, o bien antes de acceder al Belén, en el centro de interpretación de la vida romana “Cotidiana Vitae”, sito en la Plaza de la Constitución de esta localidad.

Así mismo, para mayor comodidad, existe la posibilidad de llevar a cabo la reserva de las mismas, entre los días 9 y 17 de diciembre, ambos inclusive, a través de whatsapp en el teléfono 697.725.342. El donativo de la reserva y retirada anticipada de entradas será de 4’00 euros, mientras que, para aquellas que sean adquiridas los días de representación, el donativo será de 5’00 euros, destinándose estos ingresos tanto a su montaje e instalación, como a la financiación de las actividades de culto y caridad que la Cofradía lleva a cabo a lo largo del año. Para hacer más ágil el acceso al Belén, las entradas se expedirán con un horario de acceso previamente fijado por tramos de 60 minutos, es decir: 18:00, 19:00 y de 20:00, hasta su finalización. Pueden encontrar más información en la web: www.hermandaddelrosario.org; en www.facebook.com/Hdad-del-Rosario-de-Santiponce y en twitter @rosariosantipon.