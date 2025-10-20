Francisco José Valderas, candidato a hermano mayor en El Cerro

El cofrade Francisco José Valderas Buiza ha anunciado su intención de concurrir, como candidato a hermano mayor, a las próximas elecciones de la hermandad del Cerro del Águila, previstas para el mes de septiembre de 2026, es decir, el próximo año. El actual secretario pretende así suceder en el cargo a Manuel Zamora, que agota así sus dos mandatos al frente de la cofradía cerreña.

A través de una carta dirigida a sus hermanos, Valderas ha indicado que su intención es "seguir una línea continuista en la Hermandad, para lo cual cuento con el apoyo de destacados Hermanos y Hermanas con una larga trayectoria en Juntas anteriores, así como con un gran número de personas también con dilatada experiencia que vendrán a reforzarla ostentando cargos de Auxiliares de la misma. Todos los Hermanos de nuestra Corporación debemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado por todas aquellas personas que nos han precedido y gracias al cual, hoy día la Hermandad del Cerro es querida y admirada en Sevilla. En este sentido, somos depositarios de un legado que debemos respetar y preservar, debiendo conservar y cuidar el mismo con humildad, ilusión y siempre en beneficio de la Iglesia de Sevilla", abunda.

Prosigue el candidato señalando que "algo que ha caracterizado siempre a nuestra Hermandad es la estrecha relación de la misma con la Parroquia y con su barrio, pilares fundamentales donde se ha sustentado nuestro crecimiento y que nos ha permitido a lo largo de las décadas, estar al lado de nuestros vecinos siguiendo las ensenanzas de la Iglesia Cristiana. Debemos seguir fomentando los Cultos, la Caridad y la Formación como los ejes vertebradores de la Institución que me honraré en presidir (D.m), si así me lo encomendáis tras la celebración del Cabildo de Elecciones mencionado", profundiza.

"A lo largo de los próximos meses seguiré informando de todo aquello que con respecto a este proyecto de futuro, entienda interesante que conozcáis", finaliza. Por el momento es la única lista que formalmente concurrirá a los citados comicios.