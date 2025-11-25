La Guardia Civil recupera el traje robado del Niño de la Virgen de Consolación de Utrera

Feliz desenlace tras unas horas de incertidumbre. La hermandad de Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, ha comunicado hace unos instantes la recuperación del traje del Niño Jesús que fue sustraído en la pasada tarde del domingo 23 de noviembre. La hermandad informó anoche acerca de la sustracción de esta pieza de especial valor sentimental, y en cuestión de unas horas, la Guardia Civil ha localizado y recuperado la misma.

La obra, bordada en oro sobre tisú, permanecía custodiada en uno de los roperos ubicado en las dependencias del Santuario. En la tarde del domingo, un varón sustrajo dicha prenda, mientras era filmado por las cámaras de vigilancia del templo, lo que ha permitido su plena identificación. En la jornada de mañana miércoles, a las 9:30, el Instituto Armado hará entrega pública del traje del Niño de la Virgen al Rector en el Santuario de Consolación.