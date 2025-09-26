La hermandad de la Virgen de la Cabeza modifica el itinerario de la procesión por las obras en la feligresía

La hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza ha informado acerca de una serie de novedades de cara a la solemne salida procesional de su titular, la Virgen de la Cabeza, prevista como marcan las Reglas para el primer sábado de octubre, por lo que en esta ocasión se celebrará el próximo día 4.

En este sentido, las obras que se están acometiendo en el viario público del entorno de San Juan de la Palma, concretamente en la zona de Santa Ángela de la Cruz, han obligado a la corporación a modificar el itinerario para la procesión de este 2025, y que ha sido transmitido a través de un comunicado.

Por tanto, los horarios e itinerarios de la misma se establecen de la siguiente manera: Salida (19:00), San Juan de la Palma, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, Plaza de los Maldonados, Plaza de Montesión, Feria, Conde de Torrejón, Europa, Amor de Dios, García-Tassara, Daoiz, parroquia de San Andrés, Plaza Fernando de Herrera, Orfila, Plaza de Villasís, Laraña, Plaza de la Encarnación (lado oeste), José Gestoso, Misericordia, Plaza de Zurbarán, Misericordia, Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma y entrada (23:45 horas). De este modo, la imagen visitará zonas no habituales como la parroquia de San Andrés o incluso se asomará a la Alameda de Hércules. Acompañará musicalmente la Banda de la Cruz Roja de Sevilla.

Estas obras ya motivaron en su día que las andas procesionales de la Virgen tuvieran que ser trasladadas desde las dependencias de la calle San Luis hasta el almacén que posee la hermandad de la Amargura en la propia San Juan de la Palma, y donde han permanecido estas semanas veraniegas.

La corporación celebra en estos días el solemne triduo, tras haber dispuesto un elegantísimo altar en el interior del templo. El triduo está siendo predicado por don Geraldino Pérez, párroco de San Isidoro y San Ildefonso, mientras que la función principal de instituto del domingo estará ocupada por el párroco de San Pedro, don Antero Pascual.