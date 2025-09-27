Hermandades de toda España se adhieren a la petición del título de Regidor Perpetuo para la Vera Cruz de Tocina

La hermandad de la Vera-Cruz de la localidad sevillana de Tocina continúa trabajando en la elaboración de un informe para solicitar al Excmo. Ayuntamiento de la localidad la concesión del título de Regidor Perpetuo de la Villa al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. La petición se enmarca en la conmemoración del 225 aniversario del milagro atribuido a la imagen, cuando, según la tradición documentada, liberó al pueblo de la epidemia de fiebre amarilla que asoló gran parte de Andalucía en el año 1800.

El Consistorio abrió un proceso de adhesiones en el municipio, al que pronto se han sumado no solo colectivos locales, sino también numerosas hermandades y asociaciones de toda la provincia, de otras provincias andaluzas e incluso de distintos puntos de España, respaldando así el merecido reconocimiento a la devoción más arraigada en la localidad y con gran proyección fuera de ella. La Hermandad continúa a la espera de más adhesiones, siendo hasta la fecha las recibidas las siguientes:

Adhesiones locales: Hermandad del Rocío Hermandad de San Benito Abad Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús Nazareno (El Silencio)

Adhesiones de Sevilla capital: Hermandad de la Macarena, Hermandad del Gran Poder, Hermandad de la Esperanza de Triana, Hermandad de San Gonzalo, Hermandad de la Vera-Cruz, Hermandad de la Salud de San Isidoro, Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, Hermandad de los Dolores de Torreblanca y Hermandad Sacramental de la Parroquia de San Pedro.

Adhesiones de los pueblos de la provincia de Sevilla: Hermandad de la Asunción de Cantillana, Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana, Hermandad de la Soledad de Cantillana, Hermandad del Consuelo de Cantillana, Hermandad del Nazareno de Cantillana, Hermandad de la Virgen de Gracia de Carmona, Asociación de Fieles Virgen de Guadajoz de Carmona, Hermandad de Aguas Santas de Villaverde del Río, Hermandad Mayor de Ntra. Sra. de Setefilla de Lora del Río, Hermandad Sacramental de Lora del Río, Hermandad Matriz de San Benito Abad de Castilblanco de los Arroyos, Hermandad de la Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra, Hermandad Virgen de Gracia de Gelves, Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira, Hermandad de la Vera-Cruz de El Viso del Alcor, Hermandad del Gran Poder de Brenes, Hermandad de la Vera-Cruz de Brenes, Hermandad de San Benito Abad de Brenes, Hermandad del Gran Poder de Alcolea del Río, Hermandad del Consuelo de Alcolea del Río, Hermandad de la Vera-Cruz de Alcolea del Río, Hermandad de la Vera-Cruz de Sanlúcar la Mayor, Hermandad de la Humildad de Lebrija, Hermandad de las Mercedes de Mairena del Aljarafe, Hermandad de la Vera-Cruz de Osuna, Grupo de Fieles Sacramental de Villanueva del Río, Hermandad de Santa Bárbara de Villanueva del Río y Minas, Hermandad de Jesús Nazareno de Peñaflor, Hermandad de la Vera-Cruz de La Puebla de los Infantes, Hermandad de la Vera-Cruz de Los Palacios y Villafranca, Hermandad de la Vera-Cruz de Benacazón, Hermandad del Santísimo Sacramento de La Puebla del Río, Hermandad de Los Dolores de la Puebla del Río, Hermandad de la Vera-Cruz de Gerena y Hermandad del Rocío de Gines.

Adhesiones de otras provincias de Andalucía: Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte (Huelva), Hermandad de Ntra. Sra. de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Hermandad de la Mediadora de Málaga (Málaga), Hermandad de Ntro. P. Jesús Nazareno de Campillos (Málaga), Hermandad de la Esperanza de Cumbres Mayores (Huelva), Hermandad de la Agonía de Palma del Río (Córdoba), Hermandad de la Redención de Jerez de la Frontera (Cádiz), Hermandad de la Vera-Cruz de Hinojos (Huelva), Hermandad de Roca-Amador de Encinasola (Huelva) y Hermandad de la Vera-Cruz de Rota (Cádiz)

Adhesiones de otros puntos de España: Hermandad de las Angustias de Barcelona (Barcelona), Cofradía de la Vera-Cruz de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Hermandad del Cautivo de Mataró (Barcelona), Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Badajoz (Badajoz), Hermandad del Amarrado de Zafra (Badajoz), Hermandad de la Vera-Cruz de Mérida (Badajoz) y Exposición Internacional de la Santa Vera-Cruz en el Mundo de Mérida (Badajoz)

Adhesiones de personalidades: Excmo. Sr. Don Manuel Morales y Fernández de Xódar, representante de Su Alteza Real Imperial, Don Pedro Thiago de Borbón y de Orleans Bragança, Principe de Grao Para, Heredero de la Corona Imperial del Brasil.

Con esta amplia red de apoyos, "la Hermandad de la Vera-Cruz de Tocina confía en que el Ayuntamiento apruebe la concesión de este título honorífico, que simbolizaría no solo la gratitud del pueblo por la intercesión histórica del Santísimo Cristo, sino también la vigencia de una devoción que trasciende fronteras", señala la corporación.

Origen del milagro

Este verano se han cumplido 225 años de aquella epidemia de fiebre amarilla, acaecida en 1800, y que llegó a Cádiz desde zona caribeña a bordo de uno de tantos barcos del tráfico marítimo con Indias. Azotó muchas zonas de nuestra geografía y nuestra comarca estuvo también bajo el contagio. Según la documentación existente, Tocina "[...]se libertó de la peste por un favor particular qe sin duda se debe al SSmo. Christo dela Vera Cruz atendiendo alas críticas circunstancias y casos que ocurrieron[...]". Así lo testimonió el propio cura prior de San Vicente mártir.

El título que, desde el Cabildo de Oficiales, se ha estimado en la petición, ha sido el de Regidor Perpetuo, empleando una nomenclatura concejil propia del Antiguo Régimen, contexto de la epidemia, y tomando de referencia los nombramientos ya efectuados en Cádiz, San Fernando, Almuñécar, Loja, Algeciras, Puerto Real y, muy recientemente, en la sevillana localidad de Olivares, entre otros muchos casos.