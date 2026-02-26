La Hiniesta ya está en el Convento de Santa Isabel

El Cristo de la Buena Muerte, en el Convento de Santa Isabel.

Las imágenes titulares de la Hermandad de la Hiniesta se encuentran ya en el Convento de Santa Isabel. En este templo se celebrará el septenario a la dolorosa, culto tras el cual se irán a la parroquia de Santa Marina, desde donde realizará estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos.

Multitud de personas han acompañado al Cristo de la Buena Muerte (su segunda salida esta semana después de presidir el Vía Crucis de las Hermandades el pasado lunes), a la Virgen de la Hiniesta dolorosa y a la gloriosa en el traslado que ha comenzado a las 21:00.

El cortejo lo ha abierto la Virgen del Rosario, titular de la hermandad de gloria que también radica en la parroquia de San Julián y que, en este caso, tendrá su sede provisional en la iglesia de San Marcos.

La Virgen del Rosario tras salir de la parroquia de San Julián. / Juan Carlos Muñoz

Como se ha informado estos días, el abandono de San Julián obedece a las obras de urgencia que hay que acometerse en este templo al acelerarse el deterioro que presenta a consecuencia de las últimas lluvias.

Dicha parroquia se clausurará el próximo domingo, tras las misa de las 11:30.