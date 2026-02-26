La Hiniesta y el Rosario se marchan de San Julián: horarios e itinerarios de los traslados

La parroquia de San Julián cerrará al culto el próximo lunes, 2 de marzo. Como ya se anunció, el Arzobispado ha decretado el cierre inmediato de este templo debido al dictamen de los técnicos tras la última revisión, que arrojaba una situación comprometida del mismo, especialmente su techumbre, agravada por los últimos efectos del temporal. De esta manera, sus hermandades deberán buscar asilo provisional en otras iglesias de la zona, sin que afecte en demasía al día a día de la comunidad parroquial.

En este sentido, este jueves, 26 de febrero, las hermandades de La Hiniesta y el Rosario de San Julián trasladan a Santa Isabel y San Marcos, respectivamente, a sus titulares, todas ellas en sencillas andas. En primer lugar, la cofradía del Domingo de Ramos, que el próximo 29 de marzo saldrá desde Santa Marina como ya ocurriera en los noventa, trasladará al Cristo de la Buena Muerte (en horizontal) y a sus imágenes marianas (la Hiniesta Dolorosa, de hebrea, y Gloriosa) al convento de Santa Isabel, en un sencillo y directo traslado que comenzará a las 21:00 y seguirá este itinerario: Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula y Plaza de Santa Isabel. En este cenobio la corporación celebrará el septenario a la Hiniesta Dolorosa, a partir de este mismo domingo. No será trasladada de manera pública la imagen de María Magdalena.

Por su parte, la hermandad del Rosario regresará, de alguna manera, a sus orígenes, puesto que se trasladarán a la parroquia de San Marcos, donde en esta semana celebra el quinario la hermandad de Los Servitas. El cortejo partirá igualmente a las 21:00 horas y el itinerario a seguir es el que se relaciona: San Julián, Duque Cornejo, plaza de Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula, Siete Dolores de Nuestra Señora y plaza de San Marcos. En este templo, como decimos, hunde sus raíces históricas esta corporación, cuyas primeras Reglas se remontan a 1599. En San Marcos estuvo hasta 1936, cuando queda destruido prácticamente todo su patrimonio, incluida la imagen primitiva.