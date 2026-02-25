Gonzalo Navarro proyectará una toca y una saya para la Esperanza Macarena

La hermandad de la Macarena arranca sus proyectos patrimoniales. La junta de gobierno presidida por Fernández Cabezuelo ha formalizado recientemente la firma del contrato con el diseñador Gonzalo Navarro para la realización de dos importantes proyectos de diseño ornamental vinculados al patrimonio de la corporación.

El primero de los encargos consiste en el diseño ornamental de la toca de sobremanto, tomando como principal fuente creativa la saya denominada “de la coronación”, realizada por las Hermanas Martín Cruz en 1964 y que fue recientemente restaurada. El segundo proyecto corresponde al diseño ornamental para saya que formará conjunto con los mantos de salida de la Virgen de la Esperanza, especialmente con el denominado “de tisú”, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1930.

Gonzalo Navarro ha trabajado ya para numerosas corporaciones de nuestra provincia y capital, diseñando obras de primer nivel como la toca de Nuestra Señora de la Esperanza, de Triana. Recientemente se ha presentado el proyecto de recuperación del diseño del primitivo manto de las Antúnez para la Virgen del Mayor Dolor de la Carretería, en cuya ejecución ha trabajado incansablemente durante estos últimos años. "Con esta firma llevada a cabo este martes por parte del artista y del Hermano Mayor, la Hermandad de la Macarena continúa apostando por la conservación, estudio y enriquecimiento de su patrimonio histórico y artístico, confiando estos trabajos a un profesional de reconocida sensibilidad y rigor creativo", señala la corporación.