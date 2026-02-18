El retrato de Ruesga Bono: Cenizas

La quema de las ramas de olivo con la que se logran las cenizas.

Comenzamos con un día muy especial que implica el arranque de la Cuaresma. Este periodo litúrgico empieza con la señal de la cruz en la frente de los feligreses, con la cenizas que provienen de la quema de las ramas de olivo bendecidas y guardadas desde el pasado Domingo de Ramos.

Se inician los días de ayuno y abstinencia para los creyentes católicos. Son fechas muy significativas en los diferentes cultos en nuestras hermandades, como marcan sus reglas respectivas.