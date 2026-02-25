El arzobispo Saiz saluda la visita del papa León XIV a España

El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, ha compartido en su perfil oficial de X las primeras impresiones tras oficializarse la visita del papa León XIV a España, prevista entre los días 6 y 12 de junio del presente año. El prelado hispalense, refiriéndose a la invitación del rey "y de la Iglesia que pregrina en España", ha agradecido al Santo Padre esta buena nueva. "Comenzamos a rezar intensamente por los frutos espirituales y pastorales de este viaje apostólico", señala.

El papa regresará a España quince años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011, pues Francisco nunca llegó a visitar el país antes de morir en abril del año pasado. Aunque el Vaticano aún no ha confirmado el programa, el 9 de enero el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, avanzó desde Roma que los puntos "fundamentales" de este viaje serán Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Su paso por Barcelona coincidirá con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, y con la inauguración de la 'Torre de Jesús' de la Sagrada Familia. Otra parte del viaje será el archipiélago de las Canarias, una visita que ya fue pensada por su antecesor, el papa Francisco, por ser una importante ruta migratoria, pero que no pudo llevar a cabo. Este viaje a España será el cuarto internacional en el aún breve pontificado de León XIV.