Horario e itinerario del traslado de Los Javieres a la iglesia del Sagrado Corazón

La hermandad regresará a la que fue su sede fundacional

La hermandad de Los Javieres ha dado a conocer todos los detalles del traslado de sus imágenes titulares a su nueva sede canónica, la iglesia del Sagrado Corazón. El próximo sábado 17 de enero de 2026, a las 17:30 horas, en la Real Iglesia Parroquial de Omnium Sanctorum, Misa de acción de Gracias, y posteriormente a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar el traslado.

La composición del cortejo será: Cruz de Guía y dos faroles, Libro de Reglas y cuatro varas, presidencia, acólitos, andas del Santísimo Cristo de las Almas, Cruz Alzada y dos Ciriales, Estandartes representaciones, Estandarte y cuatro varas, hermanos mayores, autoridades y presidencia, acólitos y andas de María Santísima de Gracia y Amparo acompañada de San Juan.

El itinerario será: Salida, Omnium Sanctorum (19:00 horas), c/Feria, Capilla Monte-Sión (19:25 horas), c/Castellar, c/Alberto Lista, c/Saavedra, Plaza de San Martín (19:55 horas), c/Cervantes, c/San Andrés (20:20 horas), c/García Tassara, c/Amor de Dios, c/San Miguel esquina c/Trajano (20:40 horas), c/Jesús del Gran Poder, Entrada: Iglesia del Sagrado Corazón (21:00 horas).

Podrán participar todos los hermanos que reserven su papeleta de sitio desde el próximo lunes 22 al lunes 29 de diciembre de 2025, a través de nuestra web, los días de reparto de las papeletas reservadas serán miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero de 2026, en la Casa de Hermandad, c/ Peris Mencheta, 24 de 19:30 a 21:30 horas y tendrán un coste de 15,00€ destinados a la bolsa de Caridad.

Los hermanos podrán elegir entre las opciones Cirio Cristo o Cirio Virgen, siendo su puesto asignado por orden de antigüedad.

Todos los hermanos participantes en el traslado deberán estar en la parroquia a las 17:15 horas, para asistir obligatoriamente a la misa de Acción de Gracias. Vestir traje o vestido oscuro y llevar la medalla de la hermandad.