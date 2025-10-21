Horarios e itinerarios del traslado de la Esperanza de Triana a San Jacinto

Aunque el fruto de la Misión continúa granando en el Polígono Sur y en todo un barrio, la hermandad de la Esperanza de Triana continúa desarrollando un intensísimo mes de octubre. La corporación afronta ahora la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen, un hito que impulsó y defendió esta corporación desde el momento mismo de su promulgación por parte del papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.

En este sentido, este próximo miércoles, 22 de octubre, la dolorosa de la calle Pureza será trasladada desde la capilla de los Marineros -donde llegó este pasado sábado- hasta la iglesia de San Jacinto, templo con el que guarda especial vinculación histórica y sentimental. La corporación fijó su sede e inició la reorganización en este templo desde aproximadamente 1872 (fecha en que llegan las imágenes tras la incautación de su capilla en la calle Larga por parte de la Junta Revolucionaria) hasta el Viernes Santo de 1962, cuando regresa de nuevo al lugar que hoy ocupa.

El traslado, que se realizará en andas y acompañada por la Banda de Las Cigarreras, tomará el siguiente itinerario: Salida (20:30), Pureza, Plaza del Altozano, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella, Pagés del Corro y entrada en la parroquia de San Jacinto. Será el sábado cuando, ya bajo palio, marche a la Catedral para culminar los fastos del citado aniversario.

La vestimenta

Para esta ocasión, la Virgen luce el nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, ejecutado en el taller de Pepi Maya, siguiendo el diseño de nuestro hermano Francisco Javier Sánchez de los Reyes. La imagen viste la saya inspirada en la donada por el torero Juan Belmonte en 1937, realizada en oro fino en el taller de los sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018. Como toca de sobremanto porta la reproducción de la histórica toca de volantes, confeccionada en 2024 por Alfonso Aguilar (Encajes de Sevilla).

Envolviendo su rostro, la Virgen luce un tocado de tul de plumeti enmarcado por encaje dorado francés, rematado con agremanes y conchas doradas a manera de volante fruncido. Asimismo, porta un pañuelo de encaje de Bruselas de punto de aguja, regalo de la Hermandad del Baratillo. El conjunto se completa con el puñal de oro y pedrería obra de Fernando José Ortiz de Lanzagorta i Vivet, el salvavidas de Fernando Morillo Lasso y un ancla de pedrería verde de autor anónimo, fechada a comienzos del siglo XX. Por último, la Virgen porta sobre sus sienes la corona de Gabriel Medina, estrenada en 1937.