El hotel Hesperia acoge una gran muestra de arte sacro andaluz con una veintena de participantes

El hotel Hesperia Sevilla acogerá del 4 al 8 de marzo una muestra en homenaje al arte sacro de Andalucía, una propuesta cultural que reunirá piezas de gran valor artístico y simbólico procedentes de una veintena de instituciones y artistas de distintas épocas. La exposición, que podrá visitarse en horario ininterrumpido, nace como un reconocimiento a los maestros artesanos que, generación tras generación, han ennoblecido los oficios vinculados a la Semana Santa, a la tradición y la devoción andaluzas, formando parte esencial del Patrimonio Artístico Material e Inmaterial de la región.

La muestra fue inaugurada este pasado miércoles, con el padrinazgo de Francisco Carrera Iglesias, presidente del Gremio de Arte Sacro de Sevilla. También estuvo presente Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores. La muestra estará abierta al público hasta el próximo domingo 8 de marzo. La muestra reúne piezas de extraordinario valor histórico y artístico, entre ellas una pequeña imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena con elementos en marfil, plata y oro, obra de Fernando Marmolejo y cedida por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla.

Fotografía del acto de presentación de esta muestra

También podrán contemplarse jarras de plata, pértigas y dalmáticas cedidas por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Macarena; el banderín del beato Ceferino “El Pele”, perteneciente a la Hermandad de Los Gitanos; así como obras de reconocidos artesanos locales como la escultura de “La Piedad” en bronce realizada por Orfebrería Hermanos Delgado, un respiradero de madera sin dorar de estilo barroco, obra del tallista Juan Manuel Pérez, o un busto de la cabeza de Cristo en madera basado en el modelo del Cristo del Amor, realizado por el escultor Fernando Aguado, entre otras piezas.

Cada una de estas creaciones refleja la riqueza técnica, la sensibilidad artística y la profunda dimensión cultural que caracteriza al arte sacro andaluz, reconocido internacionalmente por su singularidad y excelencia. Con esta iniciativa, Hesperia Sevilla reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones que forman parte de la identidad de la capital hispalense. Participan numerosas entidades y artesanos, desde las hermandades del Santo Entierro, el Cachorro, la Sed, el Museo, la Macarena o el Valle, y artistas como Juan Manuel Pérez, Fernando Aguado, Javier Aguilar, Alfonso Aguilar y Juan Reyes.