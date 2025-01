Esta es la otra imagen de España que procesionará en Roma junto al Cachorro y la Esperanza

El Jubileo de Roma es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica y tiene lugar cada 25 años. Así, en 2025, nos encontramos ante una nueva edición que llevará a millones de visitantes y peregrinos hacia la capital italiana. Dio comienzo hace casi un mes y se extenderá hasta concluir el año. En esta ocasión, además, el Jubileo contará con una interesante participación española entre sus procesiones.

De esta forma, recorrerán las calles de Roma el próximo 17 de mayo las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración, de la Hermandad del Cachorro de Sevilla, y de María Santísima de la Esperanza, de Málaga. A ellas se sumará el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, cuya propuesta ha sido aceptada por la Santa Sede.

La imagen que procesionará junto al Cachorro y la Esperanza

La propia Cofradía es la que ha comunicado la invitación que ha recibido para participar en el Jubileo, que se celebrará en Roma entre el 16 y el 18 de mayo de 2025. “La invitación a la Cofradía ha sido comunicada oficialmente al Obispo diocesano de León, Mons. Luis Ángel de las Heras”, una misiva en la que el Arzobismo Rino Fisichella ha destacado “el significado devocional, artístico y teológico de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno”.

Ante la idea de participar, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús asegura recibir “con enorme orgullo y responsabilidad esta invitación y espera estar a la altura de lo que la Santa Sede le pide, procurando poner en valor la religiosidad popular y la más arraigada tradición cristiana de las cofradías y hermandades españolas”, concluye en el mismo comunicado.

Itinerario de la procesión en Roma

Asimismo, esta Cofradía, fundada en la ciudad de León el 4 de febrero de 1611, ha comunicado el itinerario oficial que recorrerá su imagen devocional durante la Procesión del Jubileo. “El Ayuntamiento de Roma y el Dicasterio para la Evangelización han confirmado el recorrido de la Procesión que encabezará Nuestro Padre Jesús Nazareno en Roma el próximo 17 de mayo”, informan desde la página web de la Cofradía.

La Procesión se realizará entonces por las siguientes calles romanas: Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Via del Circo Massimo, Via dellÀra Massimo di Ercole y, finalmente, Circo Massimo.

Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno de León / Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Así es el paseo de Nuestro Padre Jesús Nazareno

El paso titular de la Cofradía está compuesto por dos imágenes: Jesús con la Cruz a cuestas, camino del Calvario; y Simón de Cirene, ayudándole. Tal y como describe la organización, “la efigie de Jesús es una obra del siglo XII, de la que poco conocemos, al ser escasísimos los documentos conservados de ese período, si bien su autoría ha sido ligada a varios escultores de la escuela castellana”, como podría ser algún seguidor de Gregorio Fernández.

“Lo único que podemos decir a ciencia cierta, toda vez que la falta de documentación nos impide asegurar otra cosa, es que se trata de una obra de la Escuela Castellana, imitadora de las formas de Gregorio Fernández, realizada entre 1610 y 1650 en algún taller de Valladolid, entonces principal centro de imaginería de la mitad norte peninsular”, prosigue.