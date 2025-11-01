COFRADÍAS
Itinerario y horario de la procesión de la Esperanza de Triana
Procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana 2025
Procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana 2025 / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las imágenes de la Esperanza de Triana de vuelta a su barrio

La Virgen regresó desde la Catedral hasta la Capilla de los Marineros en una procesión triunfal donde recibió la fe y devoción de un numeroso público

Las fotos de la función conmemorativa de la Esperanza de Triana en la Catedral

El regreso de la esperanza de Triana, en imágenes (de la Catedral hasta Santo Ángel)

"La Esperanza ha llevado el consuelo de la Madre y la ternura de Dios al Polígono Sur"

Esperanza de Triana
1/21 Esperanza de Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
