COFRADÍAS
Itinerario y horario de la procesión de la Esperanza de Triana
Procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana 2025
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
Las imágenes de la Esperanza de Triana de vuelta a su barrio
La Virgen regresó desde la Catedral hasta la Capilla de los Marineros en una procesión triunfal donde recibió la fe y devoción de un numeroso público
Las fotos de la función conmemorativa de la Esperanza de Triana en la Catedral
El regreso de la esperanza de Triana, en imágenes (de la Catedral hasta Santo Ángel)
"La Esperanza ha llevado el consuelo de la Madre y la ternura de Dios al Polígono Sur"
1/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
2/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
3/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
4/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
5/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
6/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
7/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
8/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
9/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
10/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
11/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
12/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
13/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
14/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
15/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
16/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
17/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
18/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
19/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
20/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
21/21
Esperanza de Triana
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
