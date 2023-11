Isaac Gómez, nuevo director musical de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas

La banda de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas ha firmado en estas últimas horas el contrato con Isaac Gómez para que se convierta en el nuevo director musical de la formación. Gómez, reconocido autor y compositor, regresa a la que fue su casa, puesto que ya desempeñó el cargo años atrás. Sevillano de nacimiento "formó parte de la Banda de Cornetas y Tambores de Presentación al Pueblo o la Banda de Cornetas y Tambores de Tres Caídas de Triana realizando contribuciones a numerosas bandas de la geografía andaluza", apunta el comunicado.

Entre sus composiciones destacan marchas reconocidas "y que impregnaron de un sello y estilo a la Banda de Ntro. Padre Jesús en la Presentación al Pueblo y que, posteriormente, fue el faro vigía que guio a muchas otras formaciones musicales. Entre ellas, La Valiente, El Embrujo de Triana, Triana te Corona, Pureza o Hágase tu Voluntad. Así, seguimos trabajando con esfuerzo y dedicación por nuestra formación con el ilusionante proyecto que todos y cada uno de nuestros componentes merecen en agradecimiento a su dedicación e implicación diaria", indica la formación.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Isaac Gómez nuevo Director Musical de @BpresentacionAP ¡Bienvenido! #PorSiemprePresentación pic.twitter.com/QWZGauswMo — Presentación al Pueblo de Dos Hermanas (@BpresentacionAP) November 9, 2023

De este modo, Luis Palacín no continuará como máximo representante de esta entidad, una decisión comunicada a los propios músicos en estas últimas horas. Según informa Dos Hermanas Diario Digital, y tras declaraciones del teniente de la hermandad de la Santa Cruz, el ya ex director "ha decidido echarse a un lado y descansar un tiempo", aunque confirma que no se desvinculará por completo de esta formación musical. Palacín ha sido director de esta banda durante los últimos 35 años.