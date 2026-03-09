Isla Mágica habilitará sus aparcamientos para la Semana Santa de Sevilla: estos son los precios y abonos disponibles

Isla Mágica ha puesto a disposición sus dos aparcamientos en régimen de uso libre y vigilado durante la Semana Santa de Sevilla 2026. Las instalaciones, ubicadas en la Isla de la Cartuja, permiten estacionar a escasos 10 minutos a pie de la Alameda de Hércules desde el parking de la Barqueta y a 15 minutos desde el aparcamiento general del recinto.

Según ha informado la empresa gestora del parque temático, el aparcamiento situado junto al Puente de la Barqueta, en la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro, comercializa un abono semanal con validez desde el Domingo de Ramos, 29 de marzo, hasta el Sábado Santo, 4 de abril, por un precio cerrado de 70 euros. Esta modalidad resulta especialmente indicada para quienes planean acudir al centro de Sevilla durante varios días de la semana grande.

La alternativa para estacionamientos puntuales se encuentra en el aparcamiento general del parque, localizado en la calle Juan Bautista Muñoz. Este segundo parking funciona mediante tickets diarios, con una tarifa de 9,90 euros para el público general y un precio reducido de 8 euros destinado a personas que dispongan del pase de Isla Mágica 2026.

Proceso de reserva exclusivamente online

En ambos casos, la reserva y compra de plazas se realiza únicamente a través de la página web oficial de Isla Mágica. No existe posibilidad de adquirir las plazas de forma presencial en las instalaciones del parque.

Para efectuar la reserva, los usuarios deben acceder al apartado "Parking Semana Santa" en la web, pulsar sobre el botón "fechas disponibles" y seleccionar el día en que necesitan estacionar su vehículo. El sistema no contempla la venta directa en taquilla.

Horarios de apertura durante Semana Santa

Los aparcamientos mantendrán un horario ampliado desde las 10:00 hasta las 02:00 horas durante los días comprendidos entre el domingo 29 de marzo y el miércoles 1 de abril. A partir del Jueves Santo, los parkings permanecerán abiertos de forma ininterrumpida desde las 10:00 horas del jueves hasta las 02:00 horas del sábado. Finalmente, el Sábado Santo el servicio funcionará de 10:00 a 02:00 horas.