Javier Martín es elegido nuevo hermano mayor de La Milagrosa

Una nueva etapa se abre por el barrio de Ciudad Jardín. La hermandad de La Milagrosa ha celebrado, este jueves 25 de septiembre, cabildo general de elecciones, al que concurría una única lista, la presentada por el actual diputado mayor de gobierno. De este modo, y a falta de ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, el cofrade Javier Martín Guerrero se convertirá en el nuevo hermano mayor de esta corporación.

El escrutino, que terminó en torno a la medianoche, arrojó el siguiente resultado:

Votos totales: 234

Votos a favor de Javier Martín: 198

Votos en blanco: 33

Votos nulos: 3

Por tanto, la mayoría de hermanos que han acudido a votar han mostrado su apoyo al candidato, si bien del total de hermanos censados y con derecho a voto eran 729, es decir, casi medio millar de hermanos no han acudido a las urnas. Martín relevará por tanto en el cargo a Javier de Martos, que ha venido desempeñando esta función prácticamente durante la última década, tras ser elegido como máximo representante en el año 2015, al ser nombrada como hermandad de penitencia, y reelegido en 2021. Martín estará al frente de la cofradía hasta el año 2029, al ser periodos cuatrienales.