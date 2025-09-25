El embajador de Pakistán ante la UE visita la exposición de arte sacro sevillano en el Parlamento Europeo

El embajador de Pakistán ante la Unión Europea, Rahim Hayat Qureshi, ha cumplido con su compromiso de visitar la exposición de arte sacro sevillano instalada en la sede del Parlamento Europeo. Lo ha hecho acompañado del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, quien le ha mostrado personalmente las creaciones de los artesanos sevillanos que desde hace una semana se exhiben en Bruselas.

Esta visita responde al compromiso adquirido por ambos y por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras la reunión celebrada el pasado martes entre las tres partes en la embajada pakistaní en Bruselas. Rahim Hayat Qureshi ha realizado este gesto como primera muestra del trabajo iniciado por Pakistán para investigar y frenar los posibles casos de competencia desleal que afectan a los talleres de arte sacro sevillano.

El embajador, que se ha declarado “muy impresionado” por la calidad estética y artística de las piezas, ha reconocido estar al tanto de la polémica: "Conocí por la prensa estos posibles casos de competencia desleal. Son una pequeña parte de la gran relación comercial entre Pakistán y la Unión Europea, y espero que podamos encontrar una solución muy pronto".

En este sentido, Qureshi ha asegurado que ya está en contacto con la embajada de Pakistán en Madrid y que cuenta con instrucciones de su Gobierno para dar una salida definitiva al conflicto: “Esta situación nos preocupa, por eso queremos estudiarla y encontrar una solución rápida”.

“Se lo prometimos a los artesanos”, afirma Zoido

Tras la visita, Juan Ignacio Zoido se ha mostrado muy agradecido con el diplomático pakistaní y satisfecho con su compromiso por trabajar juntos en este caso. Para el eurodiputado sevillano, esta reunión era “un empeño personal por trasladar a la diplomacia pakistaní el grave problema que algunos de sus talleres están ocasionando a los artesanos sacros sevillanos”.

Según ha explicado, “uno de los grandes propósitos de la exposición de arte sacro en el Parlamento Europeo era cumplir la promesa de apoyo y defensa a los artesanos locales”. En cuanto a los próximos pasos de la investigación, Zoido confió en una solución rápida a los posibles casos de competencia desleal o falsificaciones de piezas. Al término de la reunión, trasladó al embajador la plena disposición de colaborar “en la búsqueda de una solución comercial que proteja los oficios centenarios de los artesanos locales”.