Juan Ignacio Zoido: "El embajador de Pakistán fue quien solicitó la reunión por la polémica sobre la llegada de piezas de su país"

Juan Ignacio Zoido lleva en el Parlamento Europeo nueve legislaturas. Ha sido el promotor de la exposición de Arte Sacro en el corazón de Europa. En un encuentro con los medios de comunicación ha explicado que la iniciativa de la tramitación de la Indicación Geográfica Protegida, que no Denominación de Origen, "debe partir de los propios gremios, y estos contar con el aval de las diferentes administraciones: local, autonómica y estatal". En cualquier caso, el trámite que es lento, es el Gobierno quien debe trasladar el expediente a la EUIPO de Alicante, donde se aprueban este tipo de catalogaciones. "Queremos que esto sea lo más rápido posible". Esta categoría tiene, entre otras ventajas, los convenios de comerciales y la obligación de respetar las características de este arte sacro. Además la IGP agruparía a todos los gremios. En las listas preliminares del estudio sobre IGPs de la UE están la cerámica de la Rambla o el trabajo de la piel de Ubrique.

"Así se trabaja en la UE. Cogemos el toro por los cuernos y como todos los temas pasan por aquí, por eso hemos tomado la iniciativa de proteger el Arte Sacro", afirmó Zoido.

Por otro lado, respecto al embajador de Pakistán, Rahim Hayat Qureshi,que esta tarde visitará la exposición en el Parlamento Europeo, Zoido explicó que la reunión para tratar el tema de las piezas llegadas desde los talleres de este país fue solicitada por el propio diplomático. "Tienen un acuerdo comercial importante con la Unión Europea, que es modélico". El ex alcalde de Sevilla es portavoz en la Comisión de Comercio Internacional de la UE. Hayat Qureshi ha mostrado su preocupación por el problema y se comprometió a investigar el tema.

Zoido y Sanz también mantendrán un encuentro con la dirección general de Industria de la Comisión Europea para estudiar posibles mecanismos internos de protección para los diseños y las obras de los artesanos locales. Esta problemática se enmarca en una relación comercial estable entre la UE y Pakistán. La UE es el segundo socio comercial más importante para el país asiático, representando el 12% de su comercio total. Desde 2014, Pakistán se beneficia del Esquema Generalizado de Preferencias de la UE, que le otorga ventajas arancelarias para ciertos productos. El sector textil, pilar de la economía pakistaní y principal motor de sus exportaciones a Europa, depende en gran medida de estas buenas relaciones comerciales.