Francisco Carrera Iglesias: "Estamos en la casa de Europa, donde se toman las decisiones para proteger aquello que nos hace únicos"

Un palio en uno de los hall del Parlamento Europeo no pasa desapercibido. Además del palio de Madre de Dios de la Palma, está el Cristo de la Humildad de la Esperanza de Triana o el frontal del paso de Pasión. "Una pequeña prueba del Arte Sacro de Sevilla", comentó el alcalde, que explicó que esta también es una industria. Un sector que reivindicó el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro, aprovechando la asistencia a la exposición El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa de una veintena de eurodiputados, entre ellos Carmen Crespo y Lina Gálvez. "Pedimos que estos artistas y las disciplinas artísticas que forman parte de Europa y nos hace únicos deben tener una especial protección".

Una inauguración donde estuvo el recién nombrado nuncio apostólico en la Unión Europea, Bernardito Auza, quien expresó su alegría porque "no podía no participar en esta inauguración por sus amigos sevillanos y volver así a vivir las bellas procesiones por las bonitas calles", afirmó. Con cierta guasa contó que el alcalde le había recordado el frío pasado durante la Magna, "hacía mucho frío, pero la devoción de un millón de sevillanos hizo que fuera una noche calurosa, recordó".

Pletórico estaba Juan Ignacio Zoido, el promotor de la exposición, quien abrió los discursos del acto y recordó las dificultades burocráticas para que la muestra sea una realidad, "pero que han merecido la pena". Para el parlamentario y ex alcalde de Sevilla afirmó que esta es además el pago de una deuda histórica de Sevilla, "porque en la época de mayor esplendor los imagineros bebían de los artistas europeos" y de actualmente las "dolorosas se visten con telas europeas y encajes de Bruselas. Tenemos tesoros que muchos desearían y el gremio de artesanos locales han guardad o de generación en generación un patrimonio que es cultura compartida".

Un paso más allá fue González Pons, quien afirmó que esta exposición "está para enseñarles a los que no se acuerdan que la historia de Europa es incomprensible sin el cristianismo", por esta razón "quien pase por aquí podrá ver además de la magnífica artesanía, toda la devoción que hay detrás. De este modo, los europarlamentarios y las miles de personas que pasan cada día por el Parlamento Europeo podrán apreciar piezas que nunca han salido de España, lo que añade aún más valor a esta exposición.

Testigos de esta pequeña pincelada del arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa fueron, además, Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías; Emilio Boja, presidente del Ateneo; Salvador Amoedo, de la Cámara de Comercio de Sevilla, la delegada de Cultura, Angie Moreno, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, o la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez.

Entre los artistas de lo sacro estuvieron, Carlos Peñuelas, Darío Ojeda, Ester Soler, Rafael Fernández, Alfonso Aguilar, José Delgado López, Antonio López Soriano y, por supuesto, su presidente, Francisco Carrera Iglesias, Paquilli. También se pudo ver al sacerdote Antonio Rodríguez Babío.

La muestra está impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y el Parlamento de Europa, concretamente promovida por el parlamentario del PPE, Juan Ignacio Zoido, con la colaboración de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla que se celebrará en el Parlamentodesde los días 22 a 26 de septiembre. Quienes se acerquen podrán ver siete piezas o conjuntos completos entre los que se encuentra el palio de Madre de Dios de la Palma de la Hermandad del Cristo de Burgos con sus varales, obra del orfebre Eduardo Seco Imberg (1928), las bambalinas del bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1928) y el techo de palio, también de Rodríguez Ojeda (1928).

En la sede del Parlamento Europeo están además el respiradero del Señor de Pasión de la Hermandad de Pasión, obra del orfebre Cayetano González (1943); el frontal dorado y los candelabros del paso del Cristo de la Sed, obra de Manuel Guzmán Bejarano realizado entre los años 1988 y 1990, con imaginería de Manuel Carmona y pinturas de Alfonso Magüesín; la túnica de los cardos del Señor de la Sentencia Hermandad de la Macarena, obra del bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1910) y la imagen de María de Cleofás de la Hermandad del Santo Entierro: realizada por el escultor Juan de Astorga (1829-1830) con aureola de orfebrería y vestimentas bordadas en hilo de oro por Teresa del Castillo bajo diseño de Antonio del Canto Torralvo.

Completan la muestra el Cristo de la Humildad de la Hermandad de la Esperanza de Triana, atribuido al escultor Juan Bautista Patrone (1739- ca. 1832) y el busto del Señor de la Sagrada Cena, realizado por el escultor Sebastián Santos Rojas en 1954/1955, como paso previo al sacado de puntos para ser trasladado a la madera.