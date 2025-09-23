Zoido y Sanz se reúnen en Bruselas con el embajador pakistaní para tratar las preocupaciones del arte sacro sevillano

Sevilla defiende su arte sacro en Bruselas ante la competencia y las amenazas de talleres pakistaníes. El eurodiputado sevillano Juan Ignacio Zoido y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se han reunido en Bruselas con el embajador de Pakistán ante la Unión Europea, Rahim Hayat Qureshi, para abordar la "competencia desleal y las amenazas" que artesanos locales han recibido por parte de talleres pakistaníes. El encuentro busca encontrar soluciones "claras y efectivas" para proteger un sector considerado clave para la economía de "Sevilla y de Andalucía".

La reunión se produce en un clima de preocupación, pero también de colaboración, ya que la embajada de Pakistán ha mostrado un "interés muy notable" por tratar el asunto con celeridad. Zoido, miembro de la Comisión de Comercio Internacional, ha calificado la estrategia española como una "postura dialogante, pero firme", con el objetivo de explicar detalladamente al embajador la importancia del gremio de artesanos del arte sacro sevillano. Por su parte, el alcalde José Luis Sanz ha reafirmado que "Sevilla es la capital mundial del arte sacro" y ha subrayado la necesidad de "encontrar mecanismos de defensa" para preservar el trabajo de sus artesanos.

Una estrategia a dos niveles: diálogo con Pakistán y protección europea

Además del diálogo directo con la representación pakistaní, la defensa del arte sacro sevillano se está llevando a cabo en el seno de las instituciones europeas. Zoido y Sanz también mantendrán un encuentro con la dirección general de Industria de la Comisión Europea para estudiar posibles mecanismos internos de protección para los diseños y las obras de los artesanos locales. Ambos políticos han destacado que la Unión Europea no puede permitirse perder "gremios y oficios con tanto arraigo" para millones de sus ciudadanos.

Esta problemática se enmarca en una relación comercial estable entre la UE y Pakistán. La UE es el segundo socio comercial más importante para el país asiático, representando el 12% de su comercio total. Desde 2014, Pakistán se beneficia del Esquema Generalizado de Preferencias de la UE, que le otorga ventajas arancelarias para ciertos productos. El sector textil, pilar de la economía pakistaní y principal motor de sus exportaciones a Europa, depende en gran medida de estas buenas relaciones comerciales.

Una exposición para mostrar el valor del arte sacro sevillano

La exposición del arte sacro en Bruselas. / D. S.

Coincidiendo con estas negociaciones, se celebra una exposición de arte sacro en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. La muestra, que incluye piezas de bordado, imaginería y orfebrería, tiene como objetivo "impresionar a todo el Parlamento con la belleza de las obras que se crean en Sevilla" y dar a conocer estos oficios "centenarios" que conforman un arte "tan especial como único en el mundo", en palabras de Zoido. Para el alcalde Sanz, esta exposición es una prueba del compromiso del Ayuntamiento "en la defensa y promoción del arte sacro sevillano en el ámbito internacional".