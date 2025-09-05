El arte sacro sevillano recibe amenazas de Pakistán: "Son una mafia"

La polémica con los bordados de Pakistán suma un nuevo capítulo. El gremio del arte sacro sevillano ha denunciado que los últimos días ha recibido amenazas por parte de obradores del país asiático, un asunto que ya han puesto en manos de los abogados para emprender acciones legales contra unas prácticas que califican de "intimidatorias". El sector ya ha planteado al Ministerio de Hacienda que establezca algún tipo de arancel para las piezas pakistaníes, que suponen una competencia desleal para un oficio local con siglos de historia.

"Son una mafia". Con tal expresión define el presidente del gremio de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera (Paquili), los mensajes que ha recibido -mediante Whatsapp- tras denunciar la compra que han realizado hermandades sevillanas de piezas procedentes del país asiático. Según relata el artesano sevillano, los últimos días le han llegado a su teléfono móvil mensajes que, posteriormente, se han comprobado que habían sido enviados desde Pakistán. En ellos se le "amenazaba" e "intimidaba" por las declaraciones en las que alertaba de las consecuencias que tiene para la Semana Santa la adquisición de bordados pakistaníes.

Estos mensajes le han llegado desde diferentes teléfonos. Para Paquili, esta situación demuestra que dichos obradores cuentan con una red de intermediarios en Andalucía, que hacen posible que sus trabajos lleguen a las hermandades. "Son los que han facilitado los teléfonos de los artesanos de aquí para que nos amenacen", añade.

"Amenazas" en X

Paquili no ha sido el único profesional al que se han dirigido los titulares de talleres pakistaníes. Diseñadores como Antonio Castro y Javier Sánchez de los Reyes también han sido advertidos por estos obradores en las redes sociales. Manifestaciones públicas que han sido eliminadas tras hacerse eco estos sevillanos de tal situación. En ellas, un usuario con el nombre de Muhammad Tayya se dirige a los diseñadores acusándolos de "cobrar demasiado" por sus trabajos. "No hago nada malo. La primera opción si tiene algún problema es hablar con gente de España sobre cómo quiere trabajar con usted. Como segunda opción, dar trabajo a un precio razonable para que nunca trabajen con usted", manifiesta en un comentario que ya ha sido borrado.

"Copian a los diseñadores, perjudican a los bordadores y ahora también chulean y amenazan. Hay que parar esto de alguna manera", advierte Antonio Castro en la red social X.

"Defender nuestra identidad"

En un reportaje publicado hace escasos días por este periódico, se manifestó la forma en la que operan los talleres de Pakistán a la hora de contratar proyectos en Sevilla. Una gestión fácil, mediante Whatsapp, y en la que la rapidez de la ejecución de los trabajos y su bajo coste se convierten en factores clave para cerrar los acuerdos.

En este punto, Francisco Carrera cuestiona que se valide este tipo de obradores para "las hermandades que están empezando", a las que desde la artesanía sevillana siempre se les ha ayudado con "distintas fórmulas". "Lo que hacemos desde la asociación es defender nuestra identidad", abunda. Por tal motivo, la asociación que preside pide al Ministerio de Hacienda que establezca aranceles para frenar los perjuicios que esta competencia desleal provoca en la economía local.

El apoyo de la Esperanza de Triana

Por otro lado, la Hermandad de la Esperanza de Triana ha emitido este viernes un comunicado en defensa del arte sacro sevillano. En él, la corporación de la Madrugada muestra su apoyo a quienes hacen posible "la grandeza de nuestro patrimonio religioso". "Creemos firmemente que sólo desde el respeto a la autoría y la autenticidad se puede seguir construyendo un legado digno de nuestra fe e historia", abunda el escrito, que subraya la necesidad de apostar siempre "por la excelencia" en los trabajos, "conscientes de que la calidad y la belleza han sido, y deben seguir siendo, señas de identidad en los oficios relacionados con la Semana Santa".

También se recuerda que detrás de cada uno de estos proyectos hay "personas y familias que entregan horas de dedicación, ilusión y sacrificio". "Por ello, defendemos unas condiciones laborales dignas y justas para todos los profesionales del sector", añade.

La Esperanza de Triana es una de las hermandades que más está apostando los últimos años por el arte sacro, con innumerables proyectos de gran calidad en distintos obradores de la capital y la provincia.