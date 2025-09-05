Juanma Moreno defiende el arte sacro andaluz frente a países "que nada tienen que ver con nuestra historia"

Una férrea y acertada defensa del arte sacro andaluz y de sus profesionales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido en la mañana de este viernes a la polémica irrupción de talleres extrajeron en el universo del arte sacro, en concreto de los bordados que se hacen para las cofradías. Moreno, sin hacer referencia directa a Pakistán, país del que han salido amenazas muy desagradables contra el presidente del gremio, el bordador sevillano Francisco Carrera, ha enfatizado la importancia y calidad de la artesanía andaluza "frente a estos países que anda tienen que ver con nuestra historia".

El presidente ha realizado estas declaraciones tras visitar las instalaciones del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), un centro de absoluta referencia en el cuidado ,estudio, salvaguarda, protección y difusión del patrimonio histórico. Juanma Moreno ha insistido durante su intervención en la necesidad de preservar el legado cultivado durante siglos: "Debemos protegerlo y defenderlo como propio frente a lo que se hace en otros lugares que no tienen ni el mismo valor histórico ni el mismo valor artístico".

En los últimos días, se ha avivado la polémica tras conocerse que hermandades sevillanas han encargado piezas a talleres paquistaníes. Moreno ha hecho referencia a este asunto y ha llamado a apostar sin ambages por el producto local: "Algunas hermandades deciden que van a encargar ciertas piezas a países que nada tienen que ver con nuestra historia y no conocen nuestro patrimonio. Aquí tenemos a muchos profesionales que están dispuestos a dar y entregar lo mejor de ellos mismos. Que busquen aquí en Andalucía que es donde están los profesionales".

Programa de ayudas para el Arte Sacro

En su intervención, Juanma Moreno se ha referido a la apuesta que la Consejería de Cultura ha hecho en los últimos por el arte sacro con el programa de ayudas para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural con carácter religioso. El presidente puntualizó que este compromiso ha quedado reflejado en los más de 71 millones invertidos en la conservación y restauración del patrimonio cultural andaluz en los últimos seis años. La última convocatoria se publicó el pasado 10 e julio en el BOJA.

La nueva convocatoria de ayudas, con un importe de 2,2 millones de euros, incluye novedades con el objetivo de agilizar el procedimiento y reducir las cargas administrativas y, de este modo, contribuir a la restauración y conservación de los bienes muebles del patrimonio religioso. Intervenciones que han de ser realizadas por personal técnico cualificado, con lo que se logra crear empleo en el sector y contribuir a que las actuaciones que se realicen sean de calidad.

Entre las novedades más relevantes de la resolución de la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental destaca que las subvenciones aumentarán su importe máximo hasta los 40.000 euros. Se podrá llegar al 100% del presupuesto aceptado para evitar que las entidades beneficiarias tengan que buscar financiación complementaria para la restauración del bien patrimonial objeto de la ayuda.

Para realizar las actuaciones de restauración-conservación se mantiene el plazo máximo de 12 meses, sin embargo, para aquéllas cuyo coste supere los 40.000 euros el plazo máximo será de 18 meses, con el fin de evitar que se tenga que solicitar una ampliación del plazo de ejecución de la actividad. Otra de las novedades de la nueva convocatoria es que se dará prioridad a aquellos proyectos de restauración-conservación ubicados en pequeños y medianos municipios.

El IAPH, una referencia durante 35 años

El presidente de la Junta ha recorrido los talleres e instalaciones del IAPH acompañado de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo y el presidente de la institución, Juan José Primo Jurado. Durante la visita, Moreno ha destado al IAPH como una referencia nacional y mundial, un centro científico de excelencia y una herramienta esencial para el conocimiento, conservación y difusión del arte, la historia y la cultura andaluza.

Moreno ha subrayado que, a lo largo de 35 años, el IAPH se ha ganado "a pulso el título de custodio del patrimonio andaluz", demostrando su capacidad en documentación, intervención, formación y difusión del vasto patrimonio histórico y artístico de Andalucía. En sus instalaciones trabajan más de cien profesionales de diversas disciplinas, dedicados a investigar, documentar, intervenir, enseñar y difundir el patrimonio cultural en su sentido más amplio. Destaca el hecho de que el 60% del personal investigador son mujeres, quienes estudian y desarrollan metodologías y prácticas de vanguardia en beneficio de Andalucía.

Entre las facetas más reconocidas del IAPH se encuentra la restauración de imágenes devocionales de la Semana Santa andaluza con resultados exitosos. Además, su labor en la aplicación de técnicas innovadoras les ha valido un reconocimiento especial en los Premios Hispania Nostra de este año por su actuación en las esculturas romanas de bronce conocidas como los Efebos de Pedro Abad en Córdoba.

La actividad del Instituto abarca múltiples áreas, incluyendo la arqueología subacuática desde su centro en Cádiz, la creación de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía y el trabajo sobre el patrimonio inmaterial andaluz. También se dedican a la formación, ofreciendo cursos vinculados a temas actuales como la Inteligencia Artificial, y realizan intervenciones en obras de arte que van desde esculturas de Montañés y Juan de Mesa hasta óleos de Murillo y Valdés Leal, pasando por iconos como el Giraldillo y la bandera de Andalucía de Blas Infante.

Mirando al futuro, Juanma Moreno ha recordado que el IAPH acometerá a partir del próximo año la mayor inversión pública desde 1992, destinada al edificio principal de su sede. Se trata del Claustro de Legos del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, donde se invertirán más de 3 millones de euros de los Fondos FEDER para completar su rehabilitación, un proyecto iniciado de cara a la Expo 92. "Esta inversión reafirma el compromiso con un instituto que es, sin duda, un pilar fundamental en la salvaguarda y promoción del patrimonio cultural andaluz", ha resaltado.