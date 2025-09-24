Virgen de los Reyes, del Compás de la Laguna a Nuestra Señora de la Victoria de Sablon

Según cuenta la leyenda una joven de Amberes tuvo una visión en la que la Virgen la pidió que llevase su imagen a Bruselas. Tomó un barco y, una vez en Bruselas, entregó una estatua de la Virgen a la capilla de los arqueros que se convirtió pronto en lugar de peregrinación y tuvo que ser ampliada. Situada en la parte alta de la ciudad, en el barrio de Sablon o Zavel, es una de las iglesias góticas más señeras de la capital belga. Y hasta aquí llegaron los 80 músicos de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes para mostrar que el arte sacro se ve y se oye, porque como decía San Agustín, por cierto un santo muy europeo, "quien canta, reza dos veces". Y entre los arcos góticos y las capillas barrocas de un templo que fue lugar de peregrinación durante siglos, comenzaron los sones de Y al tercer día, para seguir caminando por tientos hasta llegar al compás de la Laguna. No faltaron tampoco Reina de Reyes ni A Jesús por María. Impresionante fue la ejecución de Contigo, y la fuerza de El Galileo o de Vida con los sones finales del Himno a la Alegría.

El cartel del concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en Bruselas / M. G.

Precisamente, Sablon significa Arenal, como explicó José Ignacio Zoido en un concierto que fue también presentado por el alcalde de la ciudad, quien aseguró que esta es la mejor agrupación de la provincia y una de las mejores de Andalucía y en esta iglesia se han dado numerosos conciertos de música.

Además, según explicó Juan Ignacio Zoido, es la iglesia más cofrade porque sale todos los años una procesión en la que, por cierto, participó en su época Carlos V, Felipe II o la infanta Clara Isabel. Además era un templo muy ligado a los gremios, tanto que fueron ellos los que costearon sus capillas. Los 48 existentes entonces en Bruselas están representados en estatuas de un parque cercano. Todo un círculo que se cierra para demostrar la importancia del arte sacro, tanto que el que se ve como el que se oye y nos transporta de un martes de comisiones en el parlamento europeo a un Martes Santo en Sevilla.