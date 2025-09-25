El Pleno de la Diputación de Sevilla respalda el Arte Sacro frente a la competencia desleal y el intrusismo

La Diputación de Sevilla ha celebrado este jueves Pleno ordinario, que se ha iniciado con la lectura de dos declaraciones institucionales: una por la conmemoración del Día de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre con el lema Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental, centrado en concienciar sobre cómo las emergencias afectan al bienestar psicológico; y otra en apoyo al sector del Arte Sacro en Sevilla frente a los casos de intrusismo y competencia desleal que viene denunciando.

Con la primera declaración, el plenario de la Diputación ha ratificado su “apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias, especialmente a las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”. Asimismo, se ha comprometido a impulsar o instar a acciones, proyectos y estrategias “que supongan un cambio en la forma de ver, proteger y atender la salud mental de la población” y que garanticen “la accesibilidad universal a los recursos públicos provinciales y/o municipales”, además de la “humanización de la atención”.

Por otro lado, la Diputación ha mostrado su respaldo total al sector del Arte Sacro frente a las “amenazas” derivadas de “la competencia desleal de algunos mercados extracomunitarios cuyos controles de legalidad y calidad brillan por su ausencia”, según se recoge en la declaración a la que se ha dado lectura. En el texto consensuado se subraya que la actividad es un “referente cultural, religioso, sociológico y económico en Andalucía y, muy particularmente, de la provincia de Sevilla”, con unos 500 trabajadores, que “se abren camino con fuerza en los mercados de la alta costura, la decoración y el diseño”.

El “intrusismo”, añade el documento, constituye un “atentado a la propiedad intelectual de nuestros artistas y daña la integridad de nuestras tradicionales, difundiendo imitaciones sin legitimidad ni valor artístico o empleando materiales de inferior categoría”. Por todo ello, la Diputación se ha comprometido a “defender el valor cultural y económico del Arte Sacro realizado en la provincia de Sevilla, impulsando medidas para su preservación, protección jurídica y reconocimiento institucional”, así como a “concienciar a la ciudadanía sobre la autenticidad y dignidad de la producción” de la provincia y a “reforzar los mecanismos de colaboración para blindar este patrimonio frente a las amenazas del intrusismo”.

La institución provincial viene colaborando desde hace años con este sector artesanal, presente habitualmente en muchos eventos, como el Patio de Cuaresma, los encuentros de bandas de música o las exposiciones y presentaciones en la Casa de la Provincia.

Cuentas generales

En lo que respecta a los puntos del orden del día, se ha procedido a la aprobación definitiva de la Cuenta General de la Diputación Provincial de Sevilla, sus Organismos Autónomos con el voto a favor de los grupos del PSOE, Con Andalucía y el diputado de Vox, mientras que el PP se ha abstenido.

La Cuenta General, elaborada por la Intervención General, refleja la gestión realizada durante el ejercicio de 2024 en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, y su tramitación y posterior aprobación es un acto esencial para la fiscalización de esta por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Según el documento, la Diputación obtuvo un resultado presupuestario de 246,67 millones de euros. El remanente de tesorería para gastos generales se situó en 488,12 millones de euros, lo que demuestra la capacidad financiera y la solvencia de la Diputación.

El endeudamiento propio de la Diputación es de cero euros y el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio fue de 8,46 días.

Convenios

El Pleno ha dado también el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta y la Diputación para el desarrollo del arbitraje de consumo en la provincia de Sevilla. Este acuerdo permitirá dar continuidad a la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla y a la labor que viene desarrollando para la resolución de conflictos de consumo.

Asimismo, se han aprobado sendos convenios que la Diputación firmará con la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide para el desarrollo de estudios de investigación en materia de igualdad.