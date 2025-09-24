El arte sacro de Sevilla se muestra a otros profesionales europeos

La exposición el arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa no es sólo una oportunidad de mostrar el poder de los trabajos artísticos de los artesanos sevillanos a los parlamentarios que, en las diferentes comisiones son los que, al final, toman las decisiones que más tarde repercutirán en las legislaciones de los diferentes países. Sino que durante toda la mañana del miércoles han pasado miembros de uno de los estudios de arquitectura belga más prestigiosos a nivel europeo, dedicado a las restauraciones de edificios religiosos o representantes de las casas de subastas especialmente dedicada a artículos sacros, muy interesados por el tiempo que se tarda en elaborar, por ejemplo, la túnica del Señor de la Sentencia o el palio de Madre de Dios de la Palma.

Entre los visitantes a la muestra, situada en un sitio de mucho paso, los hay de todo tipo. Sobre todo, los sevillanos o andaluces que trabajan en el Parlamento de la UE, algunos emocionados al ver un trocito de su tierra en Bruselas, incluso algún que otro francés que conoce Andalucía. "Esto es de España", señalaba un parlamentario con una pulsera de la bandera alemana en la muñeca. Está claro que el buen paño, ya no se vende en el arca, como decía el refrán y, ante la competencia y competitividad, hay que empezar a sacar a la luz la artesanía. Además, durante la mesa redonda celebrada en una de las salas de conferencias del edificio de la UE se debatieron las diferentes aplicaciones actuales de este Arte Sacro, más allá de las hermandades y cofradías.

Los músicos de Virgen de los Reyes en el museo de Historia de Europa / M. G.

La muestra está dejando momentos curiosos como la visita de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en el Museo de la Historia de Europa. No faltaron quienes preguntaban a qué cuerpo militar pertenecían los visitantes vestidos de uniforme.

Hay historias como la de Didier, un belga que ya tiene su entrada para la misión de la Esperanza de Triana y que se emocionó mucho al ver un trozo de Sevilla en su tierra y escuchar la música de Virgen de los Reyes en la iglesia de Notre dame de Sablon.