Sonidos de Semana Santa en la explanada del Parlamento Europeo con Virgen de los Reyes

La Saeta, Consuelo Gitano, Clámide Púrpura o la Esperanza de María hicieron que la explanada del Parlamento Europeo fuera menos Brusela y más Sevilla. Son los sones de Agrupación Musical Virgen de los Reyes dentro de los actos alrededor de la Exposición de Arte Sacro en el Parlamento Europeo. Añadido a esto, finalizaron con la Marcha Real.

La Agrupación, además, entregó a Juan Ignacio Zoido, diputado al Parlamento Europeo, y quien fuera Alcalde de Sevilla entre 2011 y 2015, un tricornio, elemento clave en el uniforme de sus músicos.

A lo largo de la mañana hubo, además una mesa redonda sobre el desarrollo de este sector en nuevos campos como la arquitectura o el paisajismo.