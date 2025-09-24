Sonidos de Semana Santa en la explanada del Parlamento Europeo con Virgen de los Reyes

Es la segunda actuación en Europa, después de la de anoche en Notre Dame de Sablon

La Semana Santa de Sevilla suena en el Parlamento Europeo / Reyes Rocha

La Saeta, Consuelo Gitano, Clámide Púrpura o la Esperanza de María hicieron que la explanada del Parlamento Europeo fuera menos Brusela y más Sevilla. Son los sones de Agrupación Musical Virgen de los Reyes dentro de los actos alrededor de la Exposición de Arte Sacro en el Parlamento Europeo. Añadido a esto, finalizaron con la Marcha Real.

La Agrupación, además, entregó a Juan Ignacio Zoido, diputado al Parlamento Europeo, y quien fuera Alcalde de Sevilla entre 2011 y 2015, un tricornio, elemento clave en el uniforme de sus músicos.

A lo largo de la mañana hubo, además una mesa redonda sobre el desarrollo de este sector en nuevos campos como la arquitectura o el paisajismo.

