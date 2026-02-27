Jesús Heredia será homenajeado en la VI Exaltación de la Saeta

El Consejo de Hermandades de Sevilla, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, la Bienal de Flamenco, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla celebrará el próximo 2 de marzo, a partir de las 20:00 en el Teatro de Capitanía, la sexta edición de la “Exaltación de la Saeta”.

En esta edición, la exaltación de la saeta correrá a cargo de Juan Miguel Vega Leal; y reunirá a grandes saeteros de prestigio como David Carpio, Manuel Monje y Rosario ‘La Tremendita’. Estará presentado por el periodista Alberto García Reyes. El programa contará, además, con la interpretación de marchas procesionales por parte de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. En esta sexta edición, tal y como se refleja en el cartel anunciador, la Exaltación de la Saeta contará con un homenaje especial al saetero Jesús Heredia Flores. El público podrá recoger sus invitaciones (gratuitas) para asistir al acto tanto el jueves 26 como el viernes 27 de febrero, de 17:00 a 20:00 horas en la sede del Consejo (c/ San Gregorio, 26).

Importancia del género

El cartel de esta sexta edición de la Exaltación

El presidente del Consejo de Hermandades Francisco Vélez, ha explicado que la saeta no es solo arte flamenco; es una oración a Dios y a la Santísima Virgen que además nos identifica con la tierra y con nuestras cofradías. El próximo 2 de marzo, a las ocho de la tarde, el Teatro de Capitanía se convertirá en el epicentro de esta oración -ha remarcado Francisco Vélez- y lo hará de la mano de un orador excepcional como es Juan Miguel Vega, de tres excelentes saeteros y con el recuerdo del gran Jesús Heredia Flores. El presidente ha manifestado que “desde el Consejo de Hermandades, quiero agradecer profundamente la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Turismo y su Delegación del Gobierno, así como a la Bienal de Flamenco, al Ayuntamiento de Sevilla y a la Fundación Cámara de Comercio”.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez ha resaltado que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla en 2021, con el auspicio de la entonces Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, se hizo cargo de la recuperación de un trascendente acto de exaltación de este maravilloso legado artístico popular, en sus diferentes formas interpretativas, con su espíritu original de promoción y difusión de nuestra saeta flamenca, que sirviera, a su vez, como referente a los saeteros noveles. Ricardo Sánchez ha subrayado que “no podemos permitir en modo alguno que la saeta pierda sus raíces” y ha destacado la necesidad de ir de la mano en la tarea de proteger y difundir una seña de identidad de la cultura andaluza al ser una manifestación singular del patrimonio cultural andaluz.

El acto de presentación ha contado con las siguientes autoridades: el presidente del Consejo de Hermandades Francisco Vélez; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, acompañados del presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el director del área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Javier Hernández; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz; el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega; el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra; y miembros de la comisión organizadora.