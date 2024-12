Joaquín de la Peña, secretario general del congreso: “Nunca antes la Catedral fue tan iglesia Madre como con este Congreso"

Durante la rueda de prensa donde cada día se hace balance del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, entre otras cuestiones, se ha comentado la devoción que se vive en cada una de las misas de finalización de jornada presidida cada una por una de las imágenes de la provincia que participarán en la procesión de clausura. En concreto, Joaquín de la Peña, secretario general deleste evento ha puesto negro sobre blanco lo vivido en esos momentos cuando terminan las ponencias. "Nunca antes la Catedral ha sido tan Iglesia Madre de la Diócesis como ahora durante el congreso, porque nunca antes nos habíamos dado cita tantos cofrades tanto de la capital como de la provincia, como de fuera de Sevilla y hemos podido ver la devoción tan grande y cómo se expresa de una manera espontánea".

Por su parte, Francisco Vélez, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, ha confesado que “cuando empezamos hace dos años a organizar el congreso éramos ambiciosos, pero se están superando nuestras expectativas. No podíamos imaginar que llegaríamos a estos niveles”. En esta línea, ha añadido que del congreso puede salir un “corte doctrinal interesante para su estudio posterior y su debate, para que esto no acabe aquí, sino para que tengamos un material y unas herramientas que nos sirvan en el futuro. En definitiva, para que los beneficios de este congreso continúen multiplicándose los próximos meses y años”.

Ambos han destacado el “gran trabajo, esfuerzo e ilusión de las cientos de personas que están trabajando para que esto sea posible”, desde los voluntarios a miembros de las distintas comisiones organizadoras.

Por otro lado, Francisco Vélez, preguntado por la procesión de clausura ha afirmado que “no hay novedades y todo está bajo control. El único imponderable hubiera sido el clima y también este colabora. Además, el acceso a las sillas estará debidamente acotado e identificado”.

Para de la Peña, "la piedad popular no solo es materia de estudio, sino es, sobre todo, materia de sentido, de abrazo, de acogida, de alegría, de fraternidad, de encuentro… Y esta piedad popular no se entendería sin la caridad, que está en la esencia de las hermandades. Quien dice que ama a Dios y no al hermano, miente”.