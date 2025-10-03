El periodista José Antonio Rodríguez será el pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026

El periodista sevillano José Antonio Rodríguez Benítez será el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026.

Cofrade de la Esperanza de Triana y la Bofetá, entre otras hermandades, José Antonio Rodríguez forma parte actualmente del gabinete de comunicación de la Junta de Andalucía.

Desde muy joven, José Antonio Rodríguez ha pronunciado pregones y exaltaciones con gran éxito, como el propio Pregón de las Glorias, también organizado por el Consejo, o el de la Velá de Santa Ana.