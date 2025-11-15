José Francisco Méndez, nuevo hermano mayor de Las Aguas
La corporación ha celebrado elecciones con un total de tres candidaturas
Ha resultado ganadora la lista que presidía el actual teniente hermano mayor
Agenda cofradiera del tercer fin de semana de noviembre en Sevilla
Futuro resuelto por la calle Dos de Mayo. La hermandad de Las Aguas ha celebrado en la tarde de este viernes cabildo general de elecciones, al que han concurrido un total de tres candidaturas: la de José Méndez, la de Javier Arcos y la de Luis Chamorro. Al término del escrutinio, el resultado queda configurado de la siguiente manera:
- Votos totales: 515
- Votos a favor de José Méndez: 255
- Votos a favor de Javier Arcos: 186
- Votos a favor de Luis Chamorro: 69
- Votos en blanco: 5
De esta manera, queda proclamada la candidatura de José Méndez, actual teniente hermano mayor, que tomará el relevo de Narciso Cordero al frente de esta corporación del Lunes Santo hispalense. La relación de hermanos y cargos a desempeñar que acompañarán a Méndez en su nueva andadura hasta 2028 es el siguiente:
- Hermano mayor: José Francisco Méndez López.
- Teniente de hermano mayor: Miguel Ángel Quintero Cuevas.
- Consiliario del Rosario: Alfonso Álvarez Cantillana.
- Fiscal 1º: Florentino Blanco Pérez.
- Fiscal 2⁰: Jesús Rico Rincón.
- Mayordomo 1⁰: José Ángel Romero Álvarez.
- Mayordomo 2⁰: David Arana López.
- Secretario 1º: Raúl González Galán.
- Secretario 2º: Juan Matés Castillo.
- Prioste 1⁰: Francisco José Pérez López.
- Prioste 2⁰: José Manuel Albandea Ortega.
- Diputado mayor de gobierno: José Ángel Caballero Gimeno.
- Diputada de cultos: María del Carmen Méndez Álvarez.
- Diputada de formación: Nieves Blanco Pérez.
- Diputada de caridad: Carmen Perea Sánchez.
- Diputada de juventud: Marta García Ramos.
También te puede interesar