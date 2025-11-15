José Francisco Méndez, nuevo hermano mayor de Las Aguas

Futuro resuelto por la calle Dos de Mayo. La hermandad de Las Aguas ha celebrado en la tarde de este viernes cabildo general de elecciones, al que han concurrido un total de tres candidaturas: la de José Méndez, la de Javier Arcos y la de Luis Chamorro. Al término del escrutinio, el resultado queda configurado de la siguiente manera:

Votos totales: 515

Votos a favor de José Méndez: 255

Votos a favor de Javier Arcos: 186

Votos a favor de Luis Chamorro: 69

Votos en blanco: 5

De esta manera, queda proclamada la candidatura de José Méndez, actual teniente hermano mayor, que tomará el relevo de Narciso Cordero al frente de esta corporación del Lunes Santo hispalense. La relación de hermanos y cargos a desempeñar que acompañarán a Méndez en su nueva andadura hasta 2028 es el siguiente: