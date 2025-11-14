Agenda cofradiera del tercer fin de semana de noviembre en Sevilla

Es por todos conocido que la -bendita y esperada- lluvia riega en estos días nuestros campos y nuestra ciudad. Este primer gran episodio de lluvias del otoño, tan necesario, nos acompañará durante estos próximos días, por lo que la agenda cofradiera queda seriamente comprometida, especialmente los actos externos. Sin embargo, como cambiante que es la meteorología, ofrecemos una vez más todo el calendario previsto en nuestra ciudad, que no es en absoluto desdeñable.

Los cofrades de Las Penas aguardan con ilusión la jornada del domingo, a la espera de poder trasladar al Señor al convento del Buen Suceos, donde se desarrollarán los cultos extraordinarios en su honor con motivo del 150 aniversario fundacional. Asimismo, el Santo Ángel confía en celebrar el rosario vespertino con la Virgen de la Salud al Hospital de San Juan de Dios. También habrá besamanos en Los Javieres y veneración extraordinaria en el Museo como culminación del 450 aniversario.

Viernes

Dulce Nombre. A las 20:30, en la casa hermandad (C/ Curtidurías, 10) conferencia ofrecida por Juan Manuel Miñarro que lleva por título Soudarion y la Síndone de Turín, dos lienzos indivisibles. Acceso es libre hasta completar aforo.

Sagrada Lanzada. Función principal de instituto a las 20:00, presidida por Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz y director espiritual de la hermandad.

Cigarreras. A las 20:00, triduo a María Santísima de la Victoria en la capilla del colegio de Santa Ana. Predica don Manuel Palma Ramírez, canónigo secretario del Cabildo Catedral y presidente decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

San Isidoro. A las 20:00, en el altar mayor de la parroquia, anual misa en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio, y por los hermanos difuntos, especialmente los fallecidos durante el último año. Oficia el director espiritual y párroco, don Geraldino Pérez Chaves.

Carmen (San Leandro). A las 19:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Carmen predicando don Juan Jesús García Castro, párroco, director espiritual, capellán del Hospital Universitario Virgen Macarena y arcipreste de San Jerónimo-Pío XII.Carmen (Santa Ana). A las 19,30 horas, solemne triduo en sufragio de las Ánimas Benditas en la parroquia de Santa Ana. Ocupa la sagrada cátedra Nelson Rogelio Borges Figueredo, vicario parroquial de Santa Ana.

Virgen del Prado. De 18:00 a 20:00, besamanos de la Virgen del Prado en la Capilla de los Desamparados.

Cautivo (San Ildefonso). Besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Virgen del Mar. A las 20:00, solemne triduo. Ofrenda floral de 18:00 a 21:00.

A las 20:00, solemne triduo. Ofrenda floral de 18:00 a 21:00. Concierto benéfico. A las 19:00, en el salón de actos de la Escuela de Ingenieros, concierto benéfico titulado “Una noche de Circo”, organizado por la Asociación de Amigos del Convento Madre de Dios, con la colaboración principal de la Fundación Cajasol. El espectáculo contará con la actuación del Liceo Musical de Sevilla y la participación de los coros de los colegios El Buen Pastor y San Francisco Solano.

Sábado

Santo Ángel. Rosario vespertino con la Virgen de la Salud hasta la iglesia de la Paz de los Hermanos de San Juan de Dios en la Plaza del Salvador. La imagen saldrá a las 18:00, en andas, con el siguiente itinerario: Rioja, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, Plaza del Salvador. En el templo, sobre las 18:45, se realizará una oración ante los ancianos y regresará por las calles Cuna, Cerrajería, Sierpes, Pedro Caravaca, Velázquez y Rioja hasta llegar a la Iglesia del Santo Ángel aproximadamente sobre las 21:00.

Santo Ángel. Rosario vespertino con la Virgen de la Salud hasta la iglesia de la Paz de los Hermanos de San Juan de Dios en la Plaza del Salvador. La imagen saldrá a las 18:00, en andas, con el siguiente itinerario: Rioja, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, Plaza del Salvador. En el templo, sobre las 18:45, se realizará una oración ante los ancianos y regresará por las calles Cuna, Cerrajería, Sierpes, Pedro Caravaca, Velázquez y Rioja hasta llegar a la Iglesia del Santo Ángel aproximadamente sobre las 21:00.

Divina Pastora (San Antonio). A las 19:00, Rosario vespertino con la Divina Pastora de San Antonio que discurrirá por el siguiente itinerario: San Vicente, Santa Ana, Convento de las Carmelitas, Santa Ana, Flandes, Hernán Cortés, Eslava, Plaza de San Lorenzo, Basílica de Jesús del Gran Poder a las 20:10. A las 20:30, santa misa y a su conclusión regreso por Plaza de San Lorenzo, Eslava, Santa Clara, Santa Ana, San Vicente, con entrada a las 22:00. Acompañamiento musical a cargo del Coro de Campanilleros Amigos de la Navidad. El Museo. Veneración extraordinaria al Santísimo Cristo de la Expiración de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Virgen del Prado. De 11:00 a 21:00, besamanos de la Virgen del Prado en la Capilla de los Desamparados.

Virgen del Prado. De 11:00 a 21:00, besamanos de la Virgen del Prado en la Capilla de los Desamparados. Javieres. Besamanos a la Virgen de Gracia y Amparo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. A su término, Exaltación de la Juventud del Martes Santo a cargo de Pablo Sánchez Arias

Cigarreras. A las 20:00, triduo a María Santísima de la Victoria en la capilla del colegio de Santa Ana. Predica don Manuel Palma Ramírez, canónigo secretario del Cabildo Catedral y presidente decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

Carretería. A las 20:00, santa misa. A las 21:00, II conferencia del ciclo formativo "475 años de Luz", por la hermana Fuensanta García de la Torre: La Virgen de la Luz vuelve al Arenal: Fiestas por la Inauguración de la Capilla de los Toneleros en 1671. Posteriormente, convivencia en la casa hermandad.

Virgen del Mar. De 11:00 a 13:00, solemne besamanos. A las 13:00, solemne función principal de instituto. De 18:00 a 21:00, continuación del besamanos.

Carmen (San Leandro). A las 19:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Carmen predicando don Juan Jesús García Castro, párroco, director espiritual, capellán del Hospital Universitario Virgen Macarena y arcipreste de San Jerónimo-Pío XII.

A las 19:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Carmen predicando don Juan Jesús García Castro, párroco, director espiritual, capellán del Hospital Universitario Virgen Macarena y arcipreste de San Jerónimo-Pío XII. Consejo de Cofradías. A partir de las 10:00, en el salón de actos del Consejo de cofradías (c/ San Gregorio 26), XXVI Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia.

Domingo