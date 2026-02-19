Juan Ignacio Zoido, Miñarro y Andalucia Trade, Premios ARFE 2026

La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro ha aprobado la concesión de los Premios Arfe 2026, que serán entregados el próximo 12 de noviembre durante la VI Gala del Arte Sacro de Sevilla, cita ya consolidada como el principal punto de encuentro del sector y uno de los eventos culturales de referencia dentro del panorama socioeconómico de la ciudad.

Con estos galardones, la Asociación reconoce anualmente a aquellas personas e instituciones que contribuyen de forma decisiva a la dignificación, protección, defensa y proyección del Arte Sacro de Sevilla, entendido como patrimonio vivo, expresión artística de excelencia y motor generador de empleo cualificado y actividad económica.

En esta edición, la Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad la concesión de los reconocimientos al escultor e imaginero Juan Manuel Miñarro López; al eurodiputado y ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido y a Andalucía Trade.

Juan Manuel Miñarro López

Escultor, imaginero y doctor en Bellas Artes, recibe el Premio ARFE a toda una trayectoria por su decisiva contribución al desarrollo contemporáneo de la imaginería y por su impacto formativo en las generaciones de artistas que han renovado el panorama del Arte Sacro en las últimas décadas. Maestro de sólida formación académica y profundo conocimiento de la tradición, Miñarro ha integrado el rigor científico —especialmente en el estudio anatómico y el análisis histórico de la escultura— con la sensibilidad devocional propia de la imaginería procesional andaluza. Su obra ha marcado un punto de inflexión en la evolución estética del arte sacro contemporáneo.

Durante más de treinta años, su labor docente e investigadora ha sido determinante en la formación de nuevos escultores e imagineros, contribuyendo a dignificar la imaginería como disciplina plenamente integrada en el ámbito de las Bellas Artes y fortaleciendo el tejido profesional del sector.

Juan Ignacio Zoido Álvarez

Diputado del Parlamento Europeo, es distinguido por su apoyo permanente en la defensa de la propiedad intelectual del Arte Sacro de Sevilla en el ámbito europeo. En un contexto de creciente internacionalización del sector, su compromiso con la protección jurídica de las creaciones artísticas vinculadas al Arte Sacro resulta esencial para garantizar la seguridad, competitividad y sostenibilidad económica de los talleres sevillanos más allá de nuestras fronteras.

Andalucia Trade

Andalucía TRADE – Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía recibe el reconocimiento por su inestimable aportación a la internacionalización del Arte Sacro de Sevilla. La colaboración institucional desarrollada en los últimos años ha permitido abrir nuevas oportunidades en mercados exteriores, consolidando al Arte Sacro como sector estratégico dentro de la economía creativa andaluza y reforzando la proyección internacional de los talleres sevillanos.

La VI Gala del Arte Sacro de Sevilla reunirá en noviembre a representantes del ámbito cultural, institucional, académico, empresarial y cofrade, en una convocatoria que reafirma el papel del sector como parte esencial de la identidad de Sevilla y como actividad productiva con impacto directo en el empleo, la innovación artesanal y la proyección exterior de la ciudad.

La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, constituida en 2018 y formada por artistas y artesanos de los distintos oficios vinculados al sector, aglutina una tradición ininterrumpida de más de seis siglos que ha contribuido de manera decisiva al engrandecimiento del patrimonio artístico sevillano y andaluz.

Con los Premios ARFE 2026, la Asociación renueva su compromiso con la excelencia, la defensa del oficio y la proyección de un sector que es tradición viva, patrimonio compartido y futuro económico para Sevilla.