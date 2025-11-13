El L Pregón de la Esperanza ya tiene cartel: un homenaje a los pregoneros con la Trinidad protagonista

La hermandad de la Trinidad ha presentado, en la mañana de este jueves, el cartel anunciador de la quincuagésima edición del Pregón de la Esperanza, uno de los pregones de más trayectoria y reconocimiento en el circuito literario local. El cartel, realizado por la reconocida artista Nuria Barrera, cuenta con una clara línea narrativa y una indiscutible protagonista: la Esperanza de la Trinidad, hermandad encargada de organizar el pregón de este año.

En el cartel aparecen todos y cada uno de los pregoneros y pregoneras / Nuria Barrera

La obra, plena de luz y simbolismo, recoge la historia de este acto literario que alcanza en esta ocasión sus bodas de oro. El cartel está realizado en madera sobre bastidor, con varias técnicas destacando el collage, grafito y la pintura al óleo. En la composición la Santísima Virgen de la Esperanza Trinitaria aparece enmarcada por un collage conformado por la imagen de todos y cada uno de los pregoneros y pregoneras, las advocaciones sevillanas de la Esperanza y elementos significativos de cada una de Ellas. El resultado es un fondo en el que los distintos grises de las imágenes, los versos y frases escritas, y una sutil veladura crean un retablo de plata que representa el amor, cariño y devoción que todos esos pregoneros pusieron en su proclama.

Para finalizar, la diadema queda reforzada por el anuncio de este cartel, quincuagésimo Pregón de la Esperanza, usando como fuente la de aquellas máquinas de escribir que tantas palabras teclearon. Con este acto se anuncia la inminente llegada del Pregón de la Esperanza, que será pronunciado por el periodista Antonio Cattoni el próximo 12 de diciembre. Intervendrá la Sociedad Filarmónica de La Oliva de Salteras. Precisamente al día siguiente se realizará el rosario público con la Virgen de la Esperanza por las calles de la feligresía.