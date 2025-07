Los macarenos votaron sí en un cabildo lleno de dudas

Más de siete horas. Eso fue lo que duró el pasado martes —y bien entrada la madrugada del miércoles— el cabildo extraordinario con motivo de la restauración de la Virgen de la Esperanza en la Hermandad de la Macarena.

La asistencia batió récord en lo que a la hermandad y, previsiblemente, Sevilla respecta. Cerca de 1.820 fueron los hermanos que asistieron a dar voz y voto a todo lo acaecido el pasado mes de junio sobre la Virgen de la Esperanza. Una más que desafortunada restauración cambió por completo el rostro de la dolorosa sevillana, icono de la ciudad, reconocida a nivel mundial. Es más que evidente las malas reacciones que los hermanos, devotos, y ciudadanía en general tuvieron, y han tenido, durante los más de 40 días que corren ya sobre la intervención del profesor Arquillo, y sobre el resto de actos que se cometieron en la talla desde el sábado 21 de junio.

Durante el cabildo se esclarecieron todas las respuestas sin resolver que los macarenos —y los que no— se han hecho durante estos días atrás. La Virgen de la Esperanza presenta humedades y el ataque de insectos xilófagos, entre algunos desperfectos más. Cabe preguntarse si, de no haber sido por las intervenciones, sería la hermandad consciente de un informe tan exhaustivo de la dolorosa. El más completo jamás realizado, según José Luis Gómez Villa, Jefe de intervención en el patrimonio (IAPH).

El cuarto punto

Misma pregunta que se hicieron algunos de los 1.475 hermanos que participaron en la votación secreta para decidir si la Esperanza Macarena sería o no restaurada por Pedro Manzano, durante el aún mandato de la presente junta de gobierno. En la votación salió el sí, con cerca de 1.000 votos a favor. No obstante, el punto cuatro del orden del día del tan esperado cabildo dejaba varias cuestiones claras por parte de los hermanos.

Lo más repetido fue el ruego de la dimisión de la junta, así como la petición de adelantar las elecciones del próximo mes de noviembre. Asimismo, se cuestionó el "silencio" del hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, durante estos días atrás. Tal como comentaban los hermanos, se han sentido abandonados ante un hermano mayor que "siempre se ha mostrado cercano", expresaba uno de los presentes.

La intervención de los Arquillo

Otro de los puntos más esperados fue el del profesor Arquillo y su hijo. Como expresaba el restaurador, la junta de gobierno negó al principal autor de los hechos participar durante el punto dos del cabildo —intervención del IAPH y Pedro Manzano para esclarecer dudas—, por lo que no le otorgó a él ni a su hijo la oportunidad de expresar lo sucedido. Es por ello que, y siguiendo indicaciones, el restaurador tomó la palabra en el turno de ruegos y preguntas. Fue que cuando explicó que habían empleado en la Virgen productos no dañinos para su limpieza, tales como agua destilada y disolventes orgánicos.

También señalaron que la hermandad le pidió con rapidez un informe en los que ellos suelen tardar "hasta nueve meses en realizar". Esta premura llevó a que elaboraran un dosier "reducido e incompleto", añadió David, hijo de Francisco Arquillo. Una memoria donde faltan datos científico técnicos, que dicen poseer.

No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando Francisco Arquillo mostró una fotografía de cómo entregó a la Virgen de la Esperanza. Insistió en que las pestañas no se colocalarían hasta poco antes de que las Hermanas de la Cruz ataviaran a la Virgen de la Esperanza. Explicaron que, quizás, el adhesivo aún estuviera fresco, motivo por el cual se estos postizos se desplazarían durante la noche. Los restauradores no obtuvieron respuesta del hermano mayor tras finalizar el turno de ruegos y preguntas. Cabrero prefirió guardar silencio por respeto al profesor.

Muchas más preguntas se amontonaron en la cola de hermanos que se conformó en la basílica: quién ha elegido las dos comisiones que supervisarán la restauración de la Virgen; por qué dejaron exponerla así al culto; o por qué han actuado de forma "poco ética" con ciertos hermanos por redes sociales. Un sinfín de cuestiones que convirtieron este cabildo, posiblemente, en el más largo de la historia de la Hermandad de la Macarena. A los macarenos, por el momento, sólo les queda esperar una fecha para la retirada del culto de la Dolorosa, confiar en los profesionales y tener Esperanza.