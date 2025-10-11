'La magia de la aguja y el hilo': la exposición de José Manuel Ayllón en el Ateneo de Sevilla

El Ateneo de Sevilla inauguró esta semana la exposición El arte en sus manos. La magia de la aguja y el hilo, del artista José Manuel Ayllón, una muestra que sorprende por su originalidad técnica y su delicadeza estética. El acto fue presidido por Luis Rizo, vocal presidente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo, y contó con la participación del maestro Huguet Pretel, quien acompañó al artista durante la apertura y destacó la sensibilidad y la maestría que definen su trabajo.

El artista junto a una de sus obras / Ateneo

La exposición reúne un total de 32 obras, donde conviven el retrato, la fantasía y, de manera muy especial, la temática cofrade, con piezas de gran realismo y detalle. La técnica empleada, conocida como pintura a la aguja, convierte la aguja en pincel y el hilo en pigmento: un arte minucioso que utiliza hasta 460 colores diferentes, con una media de 35 a 52 tonalidades por obra. El autor invita al visitante a descubrir “la infinidad de técnicas con las que se puede pintar” y a apreciar cómo, a través de la aguja y el hilo, es posible alcanzar el más alto nivel de hiperrealismo.

La exposición permanecerá abierta al público, hasta el día 17 de octubre en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30h, en la sala de exposiciones Gonzalo Bilbao, en la sede del Excmo. Ateneo.

El artista

José Manuel Ayllón Ayllón, nace el 4 de enero de 1976, en el castizo barrio de San Basilio, en Córdoba. Titulado en Hostelería y Turismo, desde su infancia se sintió atraído por el mundo del arte, fijando principalmente su atención en el modelado y en la pintura. En 1992 se traslada a la localidad malagueña de Istán, culminando sus estudios de hostelería y turismo en Málaga. En la actualidad tiene fijada su residencia en Córdoba. Su primer trabajo artístico en el mundo del bordado, lo lleva a cabo en 1998, con una obra que representa a la Imagen del Cristo del Soberano Poder ante Caifás, Titular de la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla.

Por estar vinculado desde su niñez al mundo cofrade, una buena parte de su obra está dedicada a dicho ámbito. Independientemente de ello, Ayllón, lleva a la práctica este cotizado arte con temáticas variopintas y muy diversas, realizando en el más puro estilo hiperrealista sus obras actuales, las cuales superan la cuarentena. Sus cuadros están presentes en Andalucía y Extremadura, así como en la colección particular del propio artista.

En el capítulo de exposiciones, destacar las que lleva a cabo en solitario en Ojén, Cádiz, Córdoba y Málaga, así como las colectivas de Córdoba, Madrid, Barcelona, Milán, Olivares y Sevilla. En 2020 expuso en solitario, en Córdoba capital, estaban previstas tres exposiciones más en dicha ciudad y una en la sede del Excelentísimo Ateneo de Sevilla, que se pospusieron hasta 2021 con motivo de la pandemia de la COVID-19 y el cese de las actividades culturales.

La conferencia “Pintar con aguja e hilo”, pronunciada por José Manuel Ayllón, en Marzo de 2020, en la sede social del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la programación de “Córdoba en Púrpura”, promovido por el IMTUR en Córdoba, en el Excelentísimo Ateneo de Sevilla y en la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra en 2021, han sido un rotundo éxito, marcando un hito en la evolución de este arte plástico de los cuadros bordados, pues en ella, este artista plástico, desgranó la historia del estilo que desarrolla y desveló las claves técnicas que utiliza para la consecución de la perfección hiperrealista que alcanza su obra.

Una de las características principales de la obra de José Manuel Ayllón, es el juego de visiones cromáticas que provoca al espectador con sus trabajos, creando auténticos trampantojos en múltiples hilaturas con los que el público que observa sus trabajos, no alcanza a dilucidar si lo que aprecia es una pintura sobre lienzo o una fotografía tratada, en lugar de una obra de arte pintada con aguja e hilo, creada de manera minimalista en un hiperrealismo máximo.

En la etapa actual está creando sus cuadros, en estilo no finito, así como utilizando transparencias diversas y juegos sutiles en diversos planos, ofreciendo en dichas técnicas un genuino aire modernista, que imprime personalidad y carácter a la obra extraordinariamente original de este artista de la belleza.