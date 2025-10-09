La Macarena será sometida a un TAC en el Centro Nacional de Aceleradores en el marco de la restauración

La Junta de Gobierno de la hermandad de la Macarena ha informado a hermanos y devotos que la Imagen de María Santísima de la Esperanza será sometida en las próximas horas a una tomografía axial computarizada (TAC) ya prevista en el proceso de restauración por parte del conservador restaurador Pedro Manzano Beltrán.

La finalidad de este examen, que supervisará el propio restaurador Pedro Manzano, "será corroborar que la intervención sobre las patologías estructurales de la Sagrada Imagen ha resultado satisfactoria de cara a acometer la última fase del proceso", señala la corporación. La Sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena será trasladada al Centro Nacional de Aceleradores (CNA) -como en todas las ocasiones anteriores en que ha sido sometida a pruebas diagnósticas- "con todas las medidas que garantizan su seguridad e integridad, y según los estándares habituales utilizados en la conservación del patrimonio histórico, preservando en todo momento la intimidad de la Sagrada Imagen", abunda la cofradía.

La duración de la prueba será de unas horas y, una vez finalizada, "la Sagrada Imagen regresará a las dependencias de la Basílica para que Pedro Manzano Beltrán continúe con el proceso de restauración. La Junta de Gobierno, tal y como viene haciendo durante todo este proceso, informará puntual y escrupulosamente a los hermanos del resultado de este examen así como de las siguientes fases de la restauración", finaliza.