Fernández Cabrero, pregonero de la Semana Santa de la Macarena de Madrid 2026

José Antonio Fernández Cabrero ha sido designado para ofrecer el pregón de la Semana Santa de la hermandad del Gran Poder y la Macarena de Madrid. El actual hermano mayor de la Macarena de Sevilla (que ya no lo será en el momento en que declame el texto) ha sido designado por parte de esta corporación madrileña, para anunciar la celebración de la Semana Santa y todo lo que a ella concierne.

El pregón será pronunciado el próximo 15 de marzo, y significará ya la XLII edición del mismo, tras su recuperación el año pasado. Nacido en San Felices de Buelna, Cantabria, José Antonio Fernández Cabrero es marino mercante, topógrafo y diplomado superior en Ciencias del Seguro, con un máster en Gerencia de Riesgos. Durante más de 30 años desarrolló su carrera profesional en MAPFRE, ocupando puestos de alta responsabilidad en Andalucía y Extremadura.

Desde 1980 reside en Sevilla, donde ha destacado tanto en el ámbito cultural como en el cofrade. Fue presidente de la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla y consejero de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. En el ámbito cofrade, pertenece a la Hermandad de la Macarena desde 1980, donde ha sido costalero, miembro de la Junta de Gobierno y, desde 2017, su Hermano Mayor, cargo que renovó en 2021.

La hermandad madrileña

En el año de 1940, un grupo de sevillanos residentes en la capital española emprenden el proyecto de crear una hermandad, hoy día la más antigua de la ciudad castiza, con clara inspiración andaluz. Fueron sus promotores Agustín Moreno Bernal cofrade muy apreciado, José Rodríguez Fernández-Andes escultor de gran prestigio y Juan Pérez Calvo Ferún, artista genial y polifacético muy vinculado a las cofradías andaluzas, que contaron con la muy valiosa cooperación del célebre músico y compositor Joaquín Turina Pérez, así como otros artistas y cofrades.

Tras la fundación de la Hermandad en 1940 y una vez aprobadas las primeras Reglas por la autoridad eclesiástica, el día 10 de junio de 1941 se celebró el primer cabildo general, quedando entonces constituida la primera Junta de Gobierno, que tomó posesión en ese mismo acto.