La Magna de Sevilla y el comodín del 9 en caso de lluvia

Sevilla vivirá el próximo domingo 8 de diciembre una de las citas cofradieras más esperadas de su historia reciente. La procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular reunirá en las calles a centenares de miles de personas para contemplar el paso de imágenes de una calado devocional tan importante como la Virgen de los Reyes, el Gran Poder, el Cachorro, la Esperanza de Triana, la Virgen de Setefilla, la Virgen de Valme, Consolación de Utrera y la Esperanza Macarena. El Consejo de Cofradías dio oficialidad a los horarios e itinerarios el pasado lunes tras distintas reuniones con el Ayuntamiento. La logística de este importante evento está avanzada, pero entre los cofrades surge una pregunta: ¿Qué pasará si el domingo 8 de diciembre llueve?

Esta cuestión está de máxima actualidad estos días después de que en Jerez se haya activado un plan b para la procesión magna mariana prevista para este sábado 12, festividad de la Hispanidad. En la ciudad gaditana se ha acordado que si la lluvia impide la salida de los pasos, se traslade todo al siguiente sábado, día 19. En este caso, los partes meteorológicos son ya bastante certeros a la hora de dar por hecha la presencia de la lluvia. La decisión se sabrá este miércoles.

En Sevilla, todavía queda mucho y, evidentemente, no hay ningún parte sobre lo que puede suceder el próximo día de la Inmaculada y la jornada previa, cuando empiezan los traslados a la Catedral. Pero hay un comodín que fuentes de la organización ya apuntan en caso de lluvia el día 8: el lunes 9, que cuenta con carácter festivo al ser domingo el Día de la Inmaculada. Por tanto, en caso de lluvia el domingo, la procesión general puede celebrarse sin muchos quebrantos organizativos el lunes. En cualquier caso, las fuentes consultadas por este periódico insisten en que todavía no se ha abordado el protocolo en caso de lluvia. Entre otras cuestiones, habrá que determinará qué pasa si algunas de las imágenes no se puede trasladar y si, en este caso, se celebra la procesión sin ellas.

En el último Santo Entierro Grande celebrado en Sevilla, en el año 2023, se estableció un protocolo por el cual la procesión general se mantenía aunque alguno de las hermandades hubiera decidido no salir en caso de amenaza de lluvia. Todo lo contrario ocurrió en el año 2013, cuando se organizó el llamado Vía Crucis de la Fe. Entonces, si alguna de las cofradías no salía, automáticamente se suspendían el resto de procesiones y el acto central. No hay que recordar qué pasó entonces...