Manuel Bustillo, proclamado como único candidato a las elecciones de Pino Montano
La junta de gobierno ha aprobado una única lista, la del actual teniente
Las otras dos candidaturas se hallan trabajando "para subsanar estos hechos y defectos de forma administrativos"
Un nuevo proceso electoral que se ve alterado por cuestiones burocráticas e incidencias administrativas. La hermandad de Pino Montano ha informado a través de un comunicado la proclamación de una única candidatura como válida de cara a las elecciones del próximo 17 de diciembre: la de Manuel Bustillo Ramírez, el actual teniente. A dichos comicios habían registrados sus listas otros dos cofrades: Juan Manuel Osuna y Juan Antonio Paraíso.
En dicha nota, la junta de gobierno, reunida este mismo lunes, "atendiendo a las Reglas y las Normas Diocesanas, previo informe realizado por la Comisión Electoral, que ha sido elevado a la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla, comunica la proclamación de una única candidatura para el Cabildo General de Elecciones que se celebrarán el próximo 17 de diciembre, la presentada por NHD Manuel Bustillo Ramírez".
Ante esta información, las otras dos candidaturas han informado acerca circunstancia. En el caso de la de Paraíso, "se nos ha notificado la incurrencia de varios defectos de forma en la documentación presentada para oficializar la candidatura", si bien "desde este mismo momento el equipo de la candidatura se encuentra trabajando para subsanar estos supuestos defectos detectados por la junta electoral". La de Osuna ha compartido información similar, indicando "un defecto de forma administrativo detectado en la documentación", señalando igualmente que se hallan trabajando para "subsanar este hecho".
