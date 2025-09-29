Manuel García, nuevo hermano mayor del Rocío del Cerro del Águila

La hermandad filial de Nuestra Señora del Rocío, del barrio del Cerro del Águila, ha celebrado en la jornada de este domingo cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, la presidida por el actual consiliario Manuel García Negrete. De este modo, García se convertirá, a falta de ratificación eclesiástica, en el nuevo hermano mayor de esta corporación, cargo que desempeñó entre 2005 y 2008.

Al término del escrutino el resultado de la votación ha arrojado los siguientes datos, con notable participación:

Votos totales: 131

Votos a favor: 115

Votos en blanco: 15

Votos nulos: 1

La relación completa de miembros de la candidatura y, por ende, oficiales que regirán los designios de la corporación los próximos tres años son los siguientes: