Manuel García, nuevo hermano mayor del Rocío del Cerro del Águila
Este cofrade ya desempeñó el máximo cargo de representación de esta corporación entre los años 2005 y 2008
La amplia mayoría de los votos han resultado favorables al único candidato
La hermandad filial de Nuestra Señora del Rocío, del barrio del Cerro del Águila, ha celebrado en la jornada de este domingo cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, la presidida por el actual consiliario Manuel García Negrete. De este modo, García se convertirá, a falta de ratificación eclesiástica, en el nuevo hermano mayor de esta corporación, cargo que desempeñó entre 2005 y 2008.
Al término del escrutino el resultado de la votación ha arrojado los siguientes datos, con notable participación:
- Votos totales: 131
- Votos a favor: 115
- Votos en blanco: 15
- Votos nulos: 1
La relación completa de miembros de la candidatura y, por ende, oficiales que regirán los designios de la corporación los próximos tres años son los siguientes:
- HERMANO MAYOR: N.H.D. Manuel García Negrete
- TENIENTE HERMANO MAYOR: N.H.D. Mariano Fernández Díaz
- CONSILIARIO: N.H.D. Santiago Rueda Gómez
- MAYORDOMO: N.H.D. Carlos Jesús Martín Vázquez
- SECRETARIA: N.H.Dª Isabel María García Negrete
- FISCAL: N.H.D. Tomás Díaz Fernández
- DIPUTADO DE CULTOS: N.H.D. Ismael Chakroun Nadales
- DIPUTADO DE FORMACIÓN Y JUVENTUD: N.H.D. Pablo Peña Corral
- DIPUTADA DE CARIDAD: N.H.Dª Eva María Juliá Perdigón
- PRIOSTE: N.H.D. Luis Manuel Orts Martín
- ALCALDE DE CARRETAS 1º: N.H.D. José Luis Estévez Asencio
- ALCALDE DE CARRETAS 2º: N.H.D. Jaime Suero Rocha
