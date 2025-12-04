El Mercantil acoge una exposición con todos los carteles de las Glorias del Consejo del siglo XXI

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla acoge desde este pasado miércoles la exposición “Los Carteles de Gloria del Consejo: una visión global”, a cargo del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, y comisariada por Manuel Martín Fajardo y Antonio Rodríguez González. Esta muestra se enmarca en el ciclo expositivo que el Mercantil dedica cada año a las Hermandades de Gloria, una tradición ya consolidada desde 2012, cuando se celebró la primera exposición específica de esta sección del Consejo.

Una de las salas con los carteles más recientes de las Glorias / Alejandro del Castillo // Consejo

“Los Carteles de Gloria del Consejo: una visión global” es una propuesta que reúne, por primera vez de forma completa, todos los carteles que han anunciado el tiempo de Gloria en Sevilla desde 2001 hasta la actualidad. Cada año, la sección de Glorias del Consejo General de Hermandades y Cofradías designa a un autor distinto para la creación de este cartel oficial, convirtiéndolo en un documento gráfico de gran valor artístico y devocional. La muestra, ofrecida en la sede de Sierpes del Mercantil, realiza un recorrido visual por más de dos décadas de esta tradición.

Horarios de visita

La muestra podrá visitarse del 4 al 14 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Los días 4 y 14 de diciembre, hasta las 14:00. A partir del 5 de diciembre, la exposición podrá visitarse de forma conjunta con el Belén tradicional del Círculo Mercantil, integrándose en el recorrido habitual de visitas de Navidad.

El presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, José María González Mesa, dio la bienvenida a los asistentes al acto, expresando el orgullo que supone para la institución recibir esta exposición: “es un privilegio acoger en esta casa una colección tan completa, que resume más de dos décadas de arte, devoción y patrimonio gráfico”. A continuación, tomó la palabra Francisco Vélez Luna, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, entidad organizadora de la muestra, con cuya intervención puso en valor la figura del Mercantil como agente indispensable en la actividad cofrade de la capital sevillana. Uno de los comisarios de la exposición, Manuel Martín Fajardo, intervino con una detallada explicación a los asistentes del contenido de la misma. Finalmente, Amidea Navarro, Delegada de Patrimonio del consistorio hispalense y presidenta de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, fue la encargada de cerrar el turno de intervenciones.